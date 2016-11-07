Welcome to İstanbul Aatıf

Manchester United maçından 9 oyuncu ilk 11'de olunca, eforunu kontrollü kullanacağı belli olmuştu F.Bahçe'nin.Volkan ve Lens'e önlem olarak 2 süratli bek koyarak da rakibinin hızını kesmeyi planlamıştı Tolunay hoca. Aatıf ve Lens de ilk 15 dakika içinde top kayıpları yapınca, o dakikaya kadar, zevksiz ve temposuz bir maç ortaya çıkıyordu. Öyle ki, ilk 18 dakika dolduğunda F.Bahçe ilk kornerini kazanıyor ama o dakikaya kadar ne isabetli şutu ne de ortası bulunuyordu.

Maçın 4'te 1'lik dilim 'ninni' tadındaydı.

Maçı canlandıracak tek aksiyon savunmanın hataları ve taze adamlar Aatıf ile Persie olurdu. 3 Akhisarlı uyuyunca, arkalarına kaçan Aatıf, Persie'ye, kaleyi bulan ilk şutlarında golü attırdı. Sonra rölantiye almaya çalıştı F.Bahçe ama Topal'ın sahalarda az görülen ama haklı penaltısı ile üzüldü, Rodallega kaçırınca da sevindi.

Persie'nin göz kapağı yırtığı ile çıkması Emenike'yi sahaya itti. F.Bahçe, Topal ve Josef ile orta alan, Şener ve Hasan ile bek katkısı da olmayınca üretemeyen, idare eden bir takım haline geliyordu ilk yarıda.



Fizik gücü farkı

2. yarı baskı yemesi doğaldı. Akhisar oyunu F.Bahçe yarı alanına yıktı ama son pası vermede ve pozisyona girmede koordinasyonsuz bir takım olmanın sıkıntısını çekiyorlardı.Yorulanları çıkarma zamanı erken olmalıydı.

Advocaat ilk kemendi sarı kartı da olduğu için Volkan'a daha 58'de attı.

Alper girdi. "Akhisar üstüne geliyorsa, sen hızlı adamlarla arkasına kaçarsın" teorisi yerine, pratikte, daha az bekleneni oldu. Emenike önce rakip savunmaya baskı yaptı, kaptı, maçın adamı ve ilk 11'i artık garantileyen Aatıf da klasıyla attı. Sonra da Emenike savunmayı rahatsız etti, Fatih şansızlığıyla kendi kalesine attı.

Tam 82 dakika bir tane isabetli şut atamayan Akhisar, 2.gole kadar, 2 kez kaleyi bulup, 2 gol atan F.Bahçe'nin,akıllı, işi bilen, kotrollü oyununa yenildi. Hugo Rodallega teselli verdi.

Son 13 günde, 3 kritik lig, bir de M.United maçını kazanan F.Bahçe, 1.5 ay önce söylediğim'' Ekim ortalarından sonra fizik gücü yükselecek" öngörümü haklı çıkartacak şekilde ilerliyor.