Kasımsilin

Maç öncesi kadroları gören herkes;

'Bu takımdan hiçbir şey olmaz' derken, twitter'da ben, "F.Bahçe 3 defansif orta saha ile başlıyorsa, onları ceza alanına kaçırıp sürpriz golcü yapacak" diye yazıyordum. İlk 10 dakika temposuz, not için kullandığım kağıt bembeyaz, tertemizdi. O beyazlığı bozan, Emenike'nin gücü ile rakipten söküp, bir 10 numara klası ile verdiği pasta Josef ile bulduğu gol oluyordu. İlk 3 haftada ligin 'Tüm maçlarında ilk golü yiyen TEK takımı' olan F.Bahçe, bu bahtsızlığını kırınca, ön alanda boş alanlar bulacaktı.

Golle rahatladı Fenerbahçe ve ilk yarıda bu haftaya kadar yapamadıklarını yaptı. Neydi onlar peki?



1) Kanatları iyi kullandı. İlk yarının yıldızı Lens, bu maça kadar 87 orta yapıp, 1 tane bile gol bulamayan takımına, Ozan'ın kafasına topu bırakıp gol attırdı.

Ozan'ın kafası da klastı.

2) Orta saha adamları hücuma hiç çıkmadıkları kadar çok destek verdiler.

3) Emenike, öne geçmenin de avantajını kullanıp boş alanlarda rakibi yıprattı, pozisyon buldu. Lens'in akıllı asistinde çabukluğu ile golü buldu. Hırslıydı.

4) Ön alanda daha ne yaptığını bilen bir takım oldu. Lens, bu sene asist kralı olacağını gösterdi. Tek sorunu savunmayı fazla seven bir oyuncu olmaması. Bu kadroda sırıtmadı ama Avrupa maçlarında sıkıntı olabilir.

5) Bundan önce 13 isabetli şutta sadece 3 gol bulan takım, bu kez 4 şutun, 3'ünü gole çeviriyordu. Orta alan adamları giderek artmaya başlayan, bence ekim ortalarında yükselecek fizik güç sayesinde daha çok ve hızlı şiddette koşular yaptılar.

6) Volkan kalede daha dikkatli idi. Ama defans oyuncuları, kenar ortalarında yine adam paylaşımında sıkıntı yaşadılar.

2. yarıyı rölantiye almaya kalktı F.Bahçe ama Adem'in yaptırdığı penaltı uyarı idi.

Ancak takım tekrar vites yükseltti. Önce 2. yarının gayretlisi Volkan kaçırdı. Sonra Lens'i, üzülse de dışarı alan Advocaat müdahale etti. Giren Sow da, boş alanlar bulmaya devam eden Emenike'nin 2. asisti ile takımı rahatlattı.

Sow ve Josef'in pası ile de İsmail bu boş alanları değerlendirdi.

Hastalığınız varsa ilaç iyi gelir. İlacı Kasımpaşa'da buldu F.Bahçe.