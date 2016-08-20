Puanda FB, kupada GS

İstatistik Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, 3 büyüklerin 15 yıllık röntgenini çekti: F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş’ın kendi aralarındaki rekabetlerde sarı-lacivertliler, genel tablolarda önde. Ancak şampiyonluk sayısında Aslan’ın üstünlüğü göze çarpıyor. Derbilerdeki penaltı ve kırmızı kartların ise sonuçlara fazla bir etkisi olmamış.

Kubilay Analiz ekibi olarak, 3 İstanbul takımının son 15 yılda aralarında oynadığı 60'ar maça baktık. Yine hatırlatalım, bu araştırmada, sadece 3 takımın birbirleri ile oynadıkları maçlardaki değerlere baktık. Farklı noktalardan değerlendirmeler yaptık.

Hayatta hiç kimseye gebeliği olmayan, futbol dünyasından kimseyle muhabbeti olmayan, hiçbir spor toplantısına katılmayan bir bilim adamı olarak, rakamlar neler demiş değerlendirdim. Altında bir şeyler aramak isteyenlere hayatta başarılar dilediğimi şimdiden bildireyim.

Saatlerce, oya gibi işleyip, 'işkembeden sallayanların olduğu' spor dünyasında 'araştırmamızdaki emeğe saygı gösterenlere' şükranlarımı sunuyorum. Birçok insanın fikrine katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Umarım yapabiliriz.





SON 15 YILDA EN ÇOK PENALTIYI G.SARAY ATMIŞ



15 YILDA ARALARINDAKİ MAÇLARDA PENALTIDAN ATTIKLARI GOL SAYISI

Galatasaray: 8

Beşiktaş: 4

Fenerbahçe: 2



SON 15 YILDA DİREKT PENALTIDAN EN FAZLA PUANI G.SARAY KAZANMIŞ

2) Penaltı sayesinde aldıkları puanlara baktık.Yani , örneğin 4-0 öndeyken lehine verilen ve atılan, ya da 3-0 yenikken lehine verilen gibi penaltılara bakmadık. Örneğin maç 1-1 giderken lehine verilen bir penaltı ile maç 2-1 bitmiş ise, 1 puan alacağı maçtan 3 puan aldığı için hanesine, direk bu penaltıya bağlı 2 puan fazladan eklemesi gibi örnekleri analiz ettik. Penaltıların haklı, haksız olduğu konusuna girmedik. Kamuoyu yeterince tartışmıştı. Burada da sonuç ilginç, G.Saray 15 yılda bu şekilde 11 puan kazanırken, F.Bahçe hiç puan alamamıştı.



PENALTI SONRASI PUAN KAZANCI

Galatasaray 11

Beşiktaş 6

Fenerbahçe 0



YEDİKLERİ PENALTIYA BAĞLI PUAN KAYIPLARINDA ARALARINDA FARK OLMAMIŞ



3) Peki ya penaltılardan yedikleri gol sayıları? Burada ise atılanların tersine en az penaltı golünü F.Bahçe'nin, en çoğunu ise Beşiktaş'ın yediğini görüyoruz.





PENALTIDAN YEDİKLERİ GOL

Beşiktaş 6

Galatasaray 5

Fenerbahçe 3



4) Peki ya yediği penaltı sonrası o penaltıdan dolayı kaybettikleri puan ne durumda? Burada da en çok kaybı Beşiktaş'ın en az kaybı F.Bahçe'nin yaşadığını görüyoruz.





YEDİĞİ PENALTI SONRASI PUAN KAYBI

Beşiktaş 6

Galatasaray 4

Fenerbahçe 2



İLK OLARAK RAKİBE GÖSTERİLEN SARI KARTLARDA F.BAHÇE AVANTAJLIYMIŞ?



5) En çok tartışma konularından biri de 'hemen bize ilk sarı kartı gösterdiler, oyundan düşürdüler' tartışmasıdır. Biz bunu da araştırdık. Aşağıdaki tabloda, ilk sarı kartı görme sayıları var. G.Saray en fazla, F.Bahçe en az 'ilk sarı kart gören takım' olmuş.





İLK SARI KART GÖRDÜĞÜ MAÇ SAYISI

Galatasaray 32

Beşiktaş 31

Fenerbahçe 25



6) Peki ya rakibinin kendinden önce ilk sarı kartı gördüğü maç sayıları. F.Bahçe'nin rakiplerinden daha fazla maçta 'rakibinin ilk sarı kartı gördüğü' durumu ile karşılaşıyoruz. Ancak gerek 5 gerek 6 numaralı tabloda aralardaki farkın 15 yıla bölündüğünde çok anlamlı olmadığını görüyoruz.





RAKİBİN İLK SARI KARTI GÖRDÜĞÜ MAÇ SAYISI

Fenerbahçe 34

Beşiktaş 28

Galatasaray 26





RAKİBİN İLK SARI KART GÖRMESİNİN KİMSEYE PUAN OLARAK EKSTRA KATKISI OLMAMIŞ



7) Ama geldik en önemli noktaya. Peki bunca sarı kartı önce gördün sonra gördün tartışmasına rağmen rakibin ilk sarı kartı gördüğü maçlarda bunu avantaja çevirip çok fazla puan alan takım olmuş mu? Ki, önemli olan soru da budur.

Aşağıdaki tablodan da göreceğiniz üzere 3 takımın da bu konudaki puan kazancı 15 senede nerede ise birbirinin aynı olmuş.





RAKİBİN İLK SARI GÖRDÜĞÜ MAÇLARDA KAZANILAN PUAN

Beşiktaş 19

Fenerbahçe 19

Galatasaray 17





KIRMIZI KARTLARDA DA KİMSE DİĞERİNDEN DAHA AVANTAJLI OLMAMIŞ



8) Kırmızı kartlarda daha da kıyamet kopar ya. Aşağıda 3 takımımızın rakibinin eksik kalmasından faydalanarak kazandığı ve kaybettiği puanları görüyorsunuz. 15 senede F.Bahçe'nin 3, Beşiktaş'ın 1 puanlık avantajı olurken 3 puan kazanıp 3 puan da kaybeden G.Saray'ın ise kazancı olmamış. Ancak tam 15 yıllık bu sürede rakamların arasında ne kadar küçük ve anlamsız bir fark olduğu da dikkatinizden kaçmamıştır.





RAKİBİN EKSİK KALMASI SONRASI KAZANILAN PUAN

FENERBAHÇE 5

GALATASARAY 3

BEŞİKTAŞ 2





ARALARINDAKİ MAÇLARDA SARI-KIRMIZI KART VE PENALTILAR BİRBİRLERİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLATMAMIŞ





Analizin sonuçları:

1) Sarı ve kırmızı kartların oyunu etkilemesi nerede ise hiç olmamış.

2) Penaltının avantajlarını kullanmada G.Saray'ın ciddi bir kazancı olmuş. 15 yıllık süreçte, G.Saray penaltıların avantajı ile 11 puan, Beşiktaş 6 puan kazanırken, F.Bahçe hiç puan kazanamamış.

3) Tüm bu avantaj dediğimiz değerlere bakıldığında bir takım yılda ortalama en fazla 0.7 puanlık bir avantaj elde edebilmiş 4) Aşağıda, son 15 yılda şampiyonluk elde eden takım ile 2. arasındaki farkları görüyorsunuz.

15 yılın 13'ünde 2 puan ve üzeri fark olmuş.





ŞAMPİYON KAÇ PUAN FARK ATTI

5 ve üzeri: 8

4 puan: 1

3 puan: 3

2 puan: 2

Aynı puan -1 puan: 2





Peki 3 büyüklerin aralarında 15 sene oynadıkları maçlardaki gol, galibiyet, mağlubiyet, puan durumu ne? Bu bölümümüzde onlara bakalım.

1) 15 yıl boyunca aralarındaki maçlarda en fazla galip gelen F.Bahçe olmuş. Rakiplerine 9 ve 13 maçlık fark atarak.





GALİBİYET SAYISI

FENERBAHÇE: 31

GALATASARAY 22

BEŞİKTAŞ 18



2) Aralarındaki maçlarda en az yenilen takım yine F.Bahçe olmuş. G.Saray'dan 10, Beşiktaş'tan 13 daha az mağlubiyet almış.



MAĞLUBİYET SAYISI

FENERBahçe: 16

GALATASARAY 26

BEŞİKTAŞ 29



3) Atılan gol sayısında da F.Bahçe'nin açık bir üstünlüğü var.



ATTIKLARI GOL

FENERBahçe: 96

BEŞİKTAŞ: 70

GALATASARAY: 67



4) Rakiplerinden daha fazla gol atan F.Bahçe, kalesini de rakiplerine oranla daha başarılı kapamış.



YEDİKLERİ GOL

Fenerbahçe: 65

Galatasaray: 75

Beşiktaş: 92



5) İşte son 15 yılda, aralarında oynadıkları 60'ar maçın Toplam Puan tablosu.



TAKIM PUAN

Fenerbahçe: 106

Galatasaray: 78

Beşiktaş: 67



6) Peki, 3'ünün arasındaki maçlarda F.Bahçe bu kadar başarılı iken, son 15 yılda kimler kaç kez şampiyon olmuş? İşte burada çok ilginç bir olay ortaya çıkıyor. G.Saray'ın 6, F.Bahçe'nin 5, Beşiktaş'ın ise 3 şampiyonluğu var. Yani, büyüklere üstün gelen F.Bahçe olmuş ama şampiyonlukların çoğunu G.Saray kazanmış. 7) Takımların ilk 10 yıl ve son 5 yıldaki şampiyonlukları ise şöyle:





İLK 10 YIL

Fenerbahçe: 4

Galatasaray: 3

Beşiktaş: 2

Bursaspor: 1



SON 5 YIL

Galatasaray: 3

Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 1



SON 5 YIL

Galatasaray: 3

Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 1



İlk 10 yıla göre, son 5 yıla baktığımızda F.Bahçe'nin şampiyonluklarının 2 kat azaldığını, G.Saray'ın ise 2 kat arttığını görüyoruz.

3 Temmuz süreci ile büyük bir yara aldırılan F.Bahçe'deki düşmenin nedeni de buradan net bir şekilde ortaya çıkıyor.



Genel sonuç: Futbol bu ülkenin tutkusu. Dünyada da yaklaşık 300 milyar dolarlık bir sektör.

Elbetteki sektörün içinde kötü niyetli, çıkarcı, provokatör insanlar var. Ama, temizlerin ezici çoğunlukta olduğuna inanıyorum. Bu sektörü kirletmeden, sadece keyfini çıkararak seyretmek hepimiz için daha heyecan verici olacaktır.



Kardeşlik pekişsin

G.Saraylısı da, F.Bahçelisi de, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Bursalısı, Gazianteplisi de bunu ister. Bu ülkede 15 Temmuz sonrası yerleşen kardeşlik ve birbirini anlama değerlerinin futbola da yerleşmesinden başka dileğim yoktur.