Zafere yürüyüş

Öyle bir hafta düşünün ki, 9 maçın 6'sını deplasman takımları kazansın... Öyle bir hafta düşünün ki, evinde daha önce 6 maç oynayıp hiç kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor ilk kez mağlup olsun, onu yenen Bandırmaspor dış sahalarda ilk kez kazansın...

Öyle bir hafta düşünün ki, 21 gollü bir hafta, tüm maçlarda da gol olsun...

Ve öyle bir hafta düşünün ki, 9 maçta evinde sadece Sivasspor kazansın, yendiği takım da Göztepe olsun...



SÜPER YOLDA

Yiğitler diyarı Bolu'nun tek penceresi Boluspor çok farklı.

Geçmişin tüm kötü sayfalarının üzerinde şimdi kocaman harflerle yazılan bir hikaye var; "Boluspor Süper Lig'e yürüyor... " Birkaç sezon aradan sonra yeniden işbaşı yapan Necip Çarıkçı başkan, bir döndü, pir döndü...

Boluspor ise yenilse yıkılmıyor, kazansa abartmıyor. Bunun da sebebi çok iyi bir lidere, çok iyi bir başkana, tüm unsurları ile çok iyi bir taraftar grubuna sahip olmaları.

Bu kadro ne yapar diyorsunuz değil mi, kısa mesafe koşmaz, maraton koşar.

Not alın, sezon sonunda "Küçük şehrin, büyük başarısını" yazarız buralarda diyorum.

Yeni Malatya kurulan kadro, teknik ekip ile ilk 13 haftada neleri başarabileceğini gösterdi.

İddialı o kadar çok takımın içinde, bu bütçe, bu performans inanılmaz iyi bir sıralamayı beraberinde getirdi.

Şunu çok iyi bilir ve hissederiz ki, başarıda da, başarısızlıklarda da, tutulan ve tutulmayan sözler, yaptığınız ve yapmadığınız icraatlar birinci sırada sebep, birinci sırada sonuçtur.



ALKIŞLAR ONLARA

Lige bu yıl çıkan, sezonun ilk haftalarında da, geldikleri gibi giderler denilen iki takım:

Bandırma ve Ümraniye...

Bu iki teknik adamın futbolculuk dönemleri de aynı zamana denk geliyor. Bravo Erkan Sözeri, helal olsun Feyyaz Uçar... Erkan Sözeri çıktığı 7 maçta bir kez bileği büküldü. Tam 16 puan topladı.

Feyaz hoca da Bandırma ile çıktığı 5 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



VERESİYE YOK!

Sezona kötü başlayıp, vaziyeti düzelten bir başka takım da Mesut Bakkal'lı Sivasspor oldu.

Güçlü kadrosuna rağmen adapte olamayan kırmızı-beyazlılar, zirve taliplilerinin peş peşe puan kaybı ile aradaki puan farkını kapattı. Lider Boluspor'un 26, Sivasspor'un ise 24 puanı var.