Göztepe’nin zirve aşkı!

Son üç maçında 8 puan kaybedip TFF 1.Lig'de hâlâ lider olan bir takım var;

EVKUR Y.Malatyaspor!

Öyle ki, Eskişehirspor'a ve bu hafta Göztepe'ye kaybettiler, evinde Giresunspor ile berabere kaldılar. Rakipleri ne yaptı, Boluspor üst üste kaybetti, Göztepe son üç maçında sadece Yeni Malatyaspor'u yendi.

Sadece 4 puan çıkarabildi.

Bu durum kime yaradı derseniz, sezona çok kötü başlayan Sivasspor ve yarışın gerisindeyken bu hafta Bolu'da Boluspor'u yenen Balıkesirspor'a yaradı.



?DURUMU VAHİM

Bu sezon tüm zor şartlara rağmen ligin en güçlü kadrosunu kurmayı başaran takımı Eskişehirspor'un FIFA dosyaları ile başı dertte.

Göztepe maçında sahadan çekildiği için -6 puan cezası alan takımın, bu sefer tüm kazandığı puanları verip kapanmanın eşiğinde olduğu konuşuluyor.

Yazıyı kaleme aldığımız dakikalarda, Halil Ünal istifasını vermiş, oyuncularının da şehri terketme durumu konuşuluyor ve tartışılıyordu.

Bu durum camianın sinirlerini iyice germiş durumda.

Ligde toparlanıp son maçında da gol şov ile 6-0'lık galibiyete imza atan kırmızısiyahlı takım, bırakın maçlara çıkıp çıkmamayı, geçmiş futbolcu alacakları yüzünden, -24 puanlarının silineceği konuşuluyor.



SİLME MODASI!

Bu sezon TFF 1.Lig tam bir puan silinme furyasına tanıklık ediyor. Elazığspor'un önce -12 puanı silinip sonra 6'sı iade edilmişti.

Ligde, Mersin İdman Yurdu, Manisaspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve Eskişehirspor'un puanları silinmişti.

Diğer takımların geçmiş oyuncu borçlarından dolayı silinen puanları, Eskişehirspor'da Göztepe maçında sahadan çekildikleri için uygulandı.

FIFA'da istenen -24 puan silme isteği ise geçmiş yabancı oyuncu alacaklarına istinaden uygulanacak.

Sezonun en flaş takımı olan Boluspor'a zirvedeki soğuk iklim (!) yaramadı.

Rakipleri puan kaybederken Boluspor kazanmayı bilemedi.

Son 4 maçının üçünü kaybettiler.

Balıkesirspor maçı lider Yeni Malatyaspor'un mağlup olduğu haftada fırsattı.

Balıkesirspor sadece 3 puan değil, zirveye de müthiş bir yaklaşım sağlamış oldu. Bakalım bunun devamı gelecek mi ?