İkram haftası!

Zirvede sıralanan üç takım, fırsatları altın tepside birbirlerine ikram ettiler. Lider Yeni Malatyaspor pazartesi oynayıp kazansa, puan kaybeden Boluspor'a 5, Göztepe'ye 6 puan fark yapacak, zirvede ise yalnız kalacaktı. Sadık Çiftpınar çift dalıp kırmızıyı gördüğünde dakikalar 44'ü gösteriyordu.

Aynı Sadık bu kırmızı öncesi elle oynayıp penaltı da yaptırıyordu ama hakem Volkan Bayarslan bu pozisyonu 'es' geçti!



EVİNDE İLK KEZ

Daha önce iç sahada 5 maça çıkıp 15 puan toplayan Malatyaspor, ilk puan kaybını Giresunspor maçıyla yaşadı.

10 kişi ile ikinci 45 dakikaya çıkan ev sahibi takım, kontrollü oynadı; çok defansif de, çok ofansif de oynadı diyemiyoruz.

Dialiba'nın enfes golü eksik iken geldi ama öne geçişi fazla da sürmedi. Recep yine oyunun sıkıştığı anlarda ortaya çıktı ve beraberlik golünü attı.



MAVİ DÖNÜŞ!

Tam 8 haftalık müthiş çıkış gösteren Göztepe, Adana deplasmanında öne geçti, iyi oynadı ama Engin İpekoğlu'nun oyuncu değişiklikleri, hamle oyuncularının oyuna katkısı, Sercan Kaya'nın oyundaki etkili futbolu Adana temsilcisinin galibiyetini perçinleyen faktörlerdi. Demirspor Göztepe maçıyla üç haftalık galibiyet orucunu sona erdirdi.

Golcü Pote ise sakatlıktan kurtulup golle dönüş yapmış oldu.



BANDIRMA UÇAR!

Eskişehir maçına kadar 9 maça çıkan Bandırmaspor sadece 5 puan toplamıştı. Tabii takımı şampiyon yapan İsmail Ertekin'in yerine Feyyaz Uçar işbaşı yaptı. Geçen hafta gol ve kart düellosunda Göztepe'den puan alan o takım, bu haftada zirve takipçisi bir diğer takım Bolu'yu yenip, çıkışını sürdürdü.

Uçar ile moral buldular.



SİVAS TELAFİ ETTİ

Geçen hafta Ümraniye deplasmanında şok bir mağlubiyet alan Sivasspor, evinde lideri net skorla yenen Eskişehirspor'u 2-0'la geçti. Suskun golcüleri Leandrinho ve Ergin Keleş'in gol attığı maçta puanını 18 yapan kırmızı-beyazlı takım ligde 6. sıraya yükseldi.



MUCİZE GİBİ...

Adana Demir'den ayrılıp Ümraniyespor'un başına geçen Erkan Sözeri, 7 haftada, sıfır galibiyet, üç beraberlik almış takımla, son 5 maçında, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 10 puan toplamayı başardı. Mersin deplasmanında 2-0 kazanıp, puanını 13, sıralamasını 11. sıraya çıktı...