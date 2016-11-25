Yenilse de Malatya!

Milli ara sonrası 11. hafta maçları oynandı. Lider Yeni Malatyaspor'un Eskişehir deplasmanı kuşkusuz ki hem kendisi, hem rakipleri için önemliydi. Kaybı, rakipleri ile farkı kapatacak, yarışı kızıştıracak, kazanması bulunduğu yerde sarı-kırmızılı ekibi iyice rahatlatacaktı. Hiç kuşku yok ki, bu sezon 1. Lig'in en zorlu deplasmanı Eskişehir deplasmanı.

Eskişehirspor yeni stadında ilk maçına çıkıyor, kazanmak da istiyordu. Dolu tribünler önünde oynanan maçta Hasan Hüseyin tarihe geçen golüyle daha maçın başlarında öne de geçti...



Semih'e yakışmadı!

Tam seyirci 1-0 öne geçmenin keyfine varmışken, Semih Şentürk'ün hiç de ismine yakışmayacak o kırmızı kartı, ev sahibinin maçın ikinci yarısındaki tüm hesaplarını altüst etti.



Zorda olsa kazandı

46 ile 70. dakika arasında topa daha çok hakim olan, oyunu forse eden takım misafir Yeni Malatyaspor'du. Maçın son 20 dakikasında ev sahibi takım önemli kontratak pozisyonları ile oyunda dengeyi kurdu. Hiç kuşkusuz maçın adamı, takımın maestrosu Erkan Zengin oldu.



Müthiş Bolu

Yeni Malatya kaybetmiş, Göztepe berabere kalmış, Boluspor'a da altın tepside bir fırsat sunulmuştu.

30. dakikada Altınordu karşısında Poepon'un iki golüyle iki fark yakalayan kırmızı-beyazlılar, 49. dakikada skor 2-2 olunca büyük bir şok yaşadı. İki dakika sonrasında Jansen ile coştular.



Ümraniyespor şov

Evinde oynadığı ilk 5 maçta üç puanla tanışamayan, 5 maçta sadece 6 gol atabilen Ümraniyespor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Sivasspor'a tam 4 gol atmayı ve kazanmayı başardı.

Sivas'ta ise takımın mağlubiyetinde başrol oynayan Tolgahan'ı, minik top toplayıcıya yaptığı çirkin hareketi için kınıyorum...



Gakkoş direnişi

Bir takım düşünün ki, 10 puana sahipken -12 puan cezasını kafaya takmadan sahaya çıksın, dirensin. Sonra 6'sı iade edilip içeride Mersin maçına büyük istekle çıksın. Elazığ'ı kutluyorum.



Karaman gitti...

6 haftadır kazanamayan Şanlıurfaspor'da, Ünal Karaman istifa etti ve takımından ayrıldı.

Son 6 maçında sadece 3 gol atabilen, sadece 2 beraberlik alabilen sarı-yeşillilerde bu sezon iyi gitmeyen durumlar, kötü sonuçlar var. Durumları iyi değil, bizden söylemesi.