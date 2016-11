Yeni Malatya koşuyor!

Kim ne derse desin, kazanan muzaffer, kaybeden gazidir.

Kim kimi öne çıkarır, bu başarıyı kime mal eder bilemem ama benim penceremden İrfan Buz bu başarının en büyük mimarıdır.

Geçen sezon sonradan gelip kadroya müdahil oldu ama gördük ki, o verilen başarısız(!) kadroyu da başarılı hale getirebiliyormuş. Herkes transfer peşinde, ismiyle, bütçesiyle, kitlesiyle iddialı olup, sahaya takım sürerken, İrfan Buz hazır takıma az ama önemli dokunuşlar yaptı ve içeride dışarıda kazanan bir takım kurdu.



ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN

Evinde çıktığı 5 maçta 10 golle 15 puan toplamak, rakiplerinin kendi aralarındaki önemli maçlarda puan kaybederken, kazanıp ileriye daha emin ilerlemek, 10. hafta sonunda 25 puan toplayıp; üçüncü Boluspor'a 5, beşinci Eskişehirspor'a 9, altıncı Balıkesirspor'a, yedinci Sivas'a 10, ligde iddialı başlayan ama şu an gerilerde kalan Giresun, Adana Demir'e ciddi fark yapan Yeni Malatya, yolun başında pupa yelken yol almış durumda...

Ligin ilk iki sırasında sarı kırmızılı ekipler var. Her ne kadar Yeni Malatya resmi rengini sarı siyah verse de, hiç kuşkusuz 'Malatyaspor'un devamıyım' diyor, sarı kırmızı renkleri kullanıyor.

Göztepe'ye gelirsek...

Bu yıl hem sahası, hem futbolu, hem sıralaması ile "varım!" diyen bir takım.

Okan Buruk ile Bornova'da iyi bir hava yakaladılar. İçeride oynadıkları 5 maçta 13 puan toplayan sarı kırmızılılar'ın son kurbanı Boluspor oldu. Son dakikada kazandıkları penaltı golü ile hem rakibini geçti, hem de takibini sürdürdü...



BİR HALLER OLDU!

Altınordu bir açıldı, pir açıldı.

Ligin başından itibaren 6 maçta 9 gol atan, 6 puan toplayabilen, bu sebeple Seyit Mehmet Özkan'ı çıldırtan o takım gitti, son 4 maçında 9 golle 10 puan toplayan, son Gaziantep BŞB deplasmanında 4 golle müthiş bir galibiyete imza atan kırmızı lacivertliler, hem sıralamada iddialı konuma geldiler, hem de rakiplerinin hocasını yerinden ettiler...



SAMSUN 'OH' DEDİ

Alt sıraların önemli müsabakası Samsun'da oynandı.

İlk yarısı 0-0 biten, 59. dakikada Fevzi'nin penaltı golüyle de öne geçen Şanlıurfaspor, golden sonraki Samsunspor baskısına dayanamadı ve maçı 2-1 kaybetti.

77'de Mustafa Sevgi'nin penaltısı ile 1-1'e gelen maç, 90. dakikada Murat Gürbüzerol'un golüyle Samsunspor lehine değişti. Şanlıurfa'da işler iyi gitmiyor. Saha dışı unsurlarda bir olumsuz durum var.