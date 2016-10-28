İzmir depremi!

Düşürülen ya da düşürülmeyen oyuncular Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın futbol hayatının adeta kader çizgisi oldu... 20 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda Hırvat Goran Vlaoviç'i düşürmediği için suçlanan genç teknik adam, bu sefer de kendi oyuncusunun düşürülmesini 'es' geçip, Göztepe'nin golüne izin veren hakem Serkan Tokat ile çılgına döndü.Takımı sahadan çekti, hem maçı, hem de hanesinden 3 puanı kaybetti.

Bu durum genç teknik adamı, "Kuralı bilmiyor muydu yoksa!" sorusuyla karşı karşıya bıraktı.



Bornova dönüşü!

1-0 geride olduğu maçı 90+2'de 2-1 lehine çeviren Göztepe, tamamlanamayan maç sonrası kural gereği 3-0 hükmen galip ilan edildi ve 3 puanı aldı. Eskişehirspor maçındaki geri dönüşte hiç kuşku yok ki 12. adamın çok büyük payı vardı...

Kural uygulandı Tüm futbol kamuoyunun dikkatini bir anda 1.Lig'e yönelten bu maçta ve olayda, sahadan çekilmenin sonucunun ne olacağı merak ediliyordu.

Karar dün verildi ve Eskişehir hükmen mağlup sayılıp, 3 puanı silindi.

Daha önce de Mersin sahadan çekilmiş ve 3-0 hükmen mağlubiyetle, hanesinden 3 puan silinmişti.

Yani Türkiye Futbol Federasyonu, kural ne diyorsa onu işletti.

Y. Malatya rüzgarı!

8. haftasını geride bıraktığımız TFF 1.Lig'de tam bir Yeni Malatyaspor fırtınası esiyor. Teknik direktör İrfan Buz'un talebeleri Baubacar Dialiba'nin 2 gol atıp yıldızlaştığı maçta, Manisaspor'u 3-1 yenerek puanını 19 yaptı ve yerini sağlamlaştırdı.

Takibindeki Boluspor ise Giresun deplasmanından 3 puan çıkarıp, 'yarışta varım' mesajı verdi...

Elazığspor'a şok Daha önce puanları silineceği açıklanan, Adana Demirspor, Denizlispor, Mersin İdman Yurdu ve Manisaspor'un puan silme cezası hanelerine yansıtıldı.

Futbol Federasyonu, FIFA'nın talebiyle Elazığspor'a 12 puan silme cezası uyguladı. Elazığ -2 puanla son sıraya demir attı.

TFF 1. Lig'de heyecan her geçen gün artıyor. Özellikle zirve yarışı yapan takımların maçları büyük bir heyecana sahne olacak gibi gözüküyor...