Derebeyi liderliği!

Milli ara, yayın krizi sonrası TFF 1.Lig'de 7. haftayı "görüntülü olarak" geride bıraktık. 21 golün atıldığı haftada, haftayı "Ev sahipleri haftası" olarak da sunabiliriz.

Beraberliğin sadece Balıkesirspor- Sivasspor maçında görüldüğü haftada, 5 ev sahibi, 3 tane de deplasman takımı galip geldi.Yeni Malatyaspor 7.hafta sonunda, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-1 yenip ligin zirvesindeki yerini korudu.



BURANIN HAVASI BAŞKA!

Her yıl tekrar edilen, tecrübeyle tescilli bir tespitimiz var."Burası 1.Lig, iyi kadro kursan da iyi sonuçlar alacağınızın garantisi yok.

Şaşırtırlar!" Aynen öyle oluyor. Gerek Süper Lig'den düşmüş, gerekse de 2. Lig'den terfi etmiş takımlar maalesef bu lige uyumda, iyi sonuçlar almada zorlanıyorlar. İşte Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu örnekleri önümüzde.

Eskişehirspor 13 puanla 5, Sivasspor 8 puanla 11 ve Mersin İY ise 7 puanla 14. sırada.



YENİ ÇIKANLARDA AYNI!

Buranın havası farklı, yükseklik çarpıyor(!) ifademizin tescili gibi, 2.Lig'den terfi edenlerin durumu da fecaat arzediyor. Ümraniyespor 18,Manisaspor 17 ve Bandırmaspor 15.sıradalar...



YEPYENİ MALATYASPOR!

Geçen sezon İrfan Buz ile istikrarlı seyrini sonuç anlamında finale götüremeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon içeride dışarıda bambaşka.

Evinde çıktığı üç maçıda kazanıp, dışarıdan da iyi puanlar çıkaracağını gösterdi.

Dışarıda oynadığı 4 maçtan, 2 galibiyet,1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan çıkarmayı başardılar...



EYVAH, PUANLAR GİTTİ!

Yıllardır iyi yönetilmeyen kulüplerimiz, bu bedelleri kulüplere, hayallere, lig sonunda oluşacak sıralamalara ödettiriyor, büyük bir hayalkırıklığı yaşatıyorlar.

1.Lig'de, Mersin, Manisaspor, Adana Demirspor, Denizlispor takımları, olası bir puan silmede, bir anda hayallerini öteleyebilir hatta faturasını ağır ödeyebilirler.

Aman dikkat!