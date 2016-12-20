BataGol’ün gecesi

Bursaspor, Batalla'nın nefis oyunuyla 6 haftadır yenilmeyen Antalya'ya "dur" dedi.

Rıza Çalımbay ile 8 maçta 5 galibiyetle;

17 puan toplayıp düşme hattından kurtulan ve çıkışa geçen Antalyaspor, Bursa'ya moralli gelmişti. 6 haftadır yenilmeyen Akdeniz ekibi, bu tablonun öz güveniyle dirençli çıktı Timsah Arena'ya...

Bursaspor'da ise 5 eksiğin 4'ünün savunma bloğundan olması nedeniyle Hamzaoğlu'nun defansta alternatifi yok gibiydi.

Sivok, Şamil, Emre Taşdemir sakat...

Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal ise zaten sezonu kapatmışlardı.

Düşünün; tek yedek stoper Sane'nin ligde 1 dakikası bile yoktu!

Hamzaoğlu, geçen hafta burun ameliyat geçiren Kubilay'ı forvete sürerken, Deniz Yılmaz'ı yeniden sağa çekti.



Timsah'ın her şeyi

Nitekim, Batalla soldan sıfıra inip ligdeki 5. asistini Kubilay'ın kafasına yaptı. Genç forvet Kanatsızkuş da , ligdeki 3. golünü attı. 12 dakika sonra bu defa Kubilay asist yaptı, Batalla, ceza sahasından köşeye nefis vurup gollerini 6'ya çıkardı. Arjantinli maestro, 6 hafta sonra gol hasretini dindirdi.

Antalyaspor 41'de Deniz Kadah skoru 2-1 yaparken, yeşil-beyazlılar bu sezon ilk kez devreyi önde kapattı.

Batalla'nın önderliğinde sezonun en ofansif ve üretken futbolunu sergileyen Bursaspor'un ilk 45'teki tempolu ve iştahlı oyunu dikkat çekiciydi.

İkinci yarının başında Antalya'nın beraberlik için yaptığı baskıyı kıran yeşilbeyazlılar, kontrataklarla rakip defansın arkasına sarkarak maçı koparmaya çalıştı.

Deniz Yılmaz ve Merter ile yakaladığı net gollük pozisyonları cömertçe harcayan Timsah, son 15 dakikada yoğun baskı yedi.

John kale önünden golü çıkardı, ardından Deniz Kadah'ın kafası üst direkten döndü. Bursaspor, ikinci yarıda zorlandığı mücadeleyi Sinyor BataGol'ün sihirli dokunuşlarıyla kazanarak, 5. sıradaki yerini korudu.