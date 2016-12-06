Deniz’in dönüşü!

Bursaspor, 4 haftadır maç kazanamayan Ç.Rizespor önüne ofansif bir kadroyla çıktı ve kilidi ikinci yarıda Deniz'in golleriyle açtı. Faty'nin yerine 8 numarada Jorquera'yı oynatan Hamzaoğlu, kanatları Deniz Yılmaz ve Del Valle'den kurdu.

Formasına; Brezilya ekibi Chapecoense'nin arması ve siyah kurdele koyan Bursaspor, sahaya da "Acımız Aladağlar kadar..." pankartıyla çıktı.

Teksas taraftarı da Brezilya ekibini, Adana'da kaybettiğimiz kızlarımızı anan ve Kweuke'nin acısını paylaşan anlamlı bir pankart açarak, gönülleri fethetti.

Oyuna baskılı ve atak başlayan Timsah, 1 puana gelen ve kalabalık defans yapan Rize karşısında ilk yarım saatte net pozisyon üretemedi. Ardından ani atağa iyi çıkan Rizespor üst üste yakaladığı 3 pozisyonu değerlendiremedi.

Bursaspor ilk 45'te kaleye isabetli şut atamadı ve 3'te 0 isabetle oynadı.



Penaltı uzmanı Harun

İkinci yarıda burnunda tamponla oynayan Kubilay'ın yerine John'u sol kanada koyan Hamzaoğlu, Deniz'i forvete gönderdi. Bu ofansif kurgu meyvelerini hemen verdi. 63'te Erdem'in sıfırdan ortalayıp Sercan'ın indirdiği topta Deniz Yılmaz, bu sezon 7. maçında ilk golünü attı.

Gurbetçi forvet, 5 dakika sonra Batalla'nın ligdeki 5. asistinde kalecinin ayaklarının arasından kendisinin ikinci golüne adını yazdırdı. Bursaspor ilk 2 isabetli şutta 2 gol buldu.

Kaleci Harun Tekin, 86. dakikada Kweuke'nin penaltısına geçit vermedi ve bu sezon 3. penaltısını kurtardı.

Timsah, ligde 3 hafta aradan sonra galibiyet hasretine son verdi ve ilk 5'teki yerini korudu.