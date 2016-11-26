Acı fatura!

Ligde son 5 haftadır yenilmeyen ve gol yemeyen Bursaspor, 4 eksikle çıktığı Arena'da öne geçtiği maçı kaybederek, hüsran yaşadı.

Hamzaoğlu, Del Valle'yi kulübeye çekip, sağda Deniz'le başlayıp Kubilay'ı forvette görevlendirdi. Oyunu kendi sahasında kabul eden yeşil-beyazlılar, savunmada kalıp ani ataklarla gol aradı.

Nitekim G.Saray'ın ilk baskısını kıran Timsah, kontratakta golü buldu. Batalla'nın ara pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Kubilay, ligdeki 2. golünü attı.

Ancak geriye yaslanan Bursa, kanatlardan hareketli yüklenen ev sahibi ekip önünde gole davetiye çıkardı! Soldan organize gelişen atakta, Yasin'in golüne engel olamayan Bursa'nın; gol yememe serisi 493 dakika sonra son buldu.

Devre biterken Podolski'nin kol darbesiyle kanlar içinde yerde kalan Sivok, soyunma odasına gitti ve devrede sol kaşına atılan dikişle ikinci yarıda bandajla oynadı.



Hatalı değişiklikler

İkinci 45'te Bursaspor hücuma çıkmakta zorlanırken, Sneijder'in frikiğinde kaleci Harun, barajın üzerinden aşan top dışarı çıkacak zannedince 2. golü kalesinde gördü. 64'te Emre ve Jorquera çifte hamlesiyle daha çok golü düşünmeye başladı.

Bursaspor, gol dışında hücumda yeteri kadar çoğalıp, organize ataklar geliştiremedi.

Orta sahada Batalla'ya eşlik eden çıkmadı. Hamzaoğlu'nun, 2 değişikliğine hiç anlam veremedim. Geçen sezon geçirdiği sakatlığın ardından bu yıl hiç oynamayan Emre Taşdemir ile neredeyse hiç oynamayan Necid'i sahaya sürmenin ne anlamı vardı?

Hem de Del Valle gibi tecrübeli bir kanat oyuncusu kulübede varken!.. Hamzaoğlu'nun, eski takımı önündeki, mahkum oyun anlayışı ve oyuncu değişikliği tercihleri çok tartışılır çok!

Bu kadar teslimiyetçi ve ürkek futbolun faturası da çok ağır oldu!

Timsah, adeta derbide ağır yara alan Aslan'a ilaç oldu!

Çok eleştirilen Sneijder ve Eren Derdiyok'a resmen hayat verdi!

Zaten Timsah'ın bu defansif futbolla puan alması çok zordu! Böylece Bursaspor, hem haftalar sonra 4. sıradaki yerini rakibine kaptırdı, hem de camiada moralleri bozdu!