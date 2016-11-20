Hisar’ı geçemedi

Bursaspor, Karabük'ten sonra evinde Akhisar ile golsüz beraber kalarak, zirve yolunda hız kesti. Milli arada Serdar Kurtuluş'un sezonu kapatması, Şamil ve Bilal'in de sakatlanmasıyla müzmin sakat Furkan Özçal'la birlikte eksik sayısı 4'e çıkan Timsah, Akhisar önünde hücumda bekleneni veremedi.

İlk 45 dakikada 4 net pozisyonda kaleci Fatih'i geçemeyen yeşil-beyazlılar, üretkenlik adına sınıfı geçemedi.

Devre sonunda uzatmalar oynanırken, Akhisarlı Soner'in koluyla kestiği topta, hakem Uğurlu, net penaltıyı vermeyince, Timsah soyunma odasına golsüz gitti. Akhisar'da kaleci Fatih de müthiş kurtarışlara imza atarak, adeta takımını ayakta tuttu. Bursaspor'un son bölümdeki baskılı oyunu sonuç vermedi.

Sinan Bakış'la forveti üçleyen yeşil- beyazlılar, neredeyse tek kale oynadığı maçta, Hisar'ın yaptığı "Çanakkale defansını" geçemedi!