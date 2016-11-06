Timsah ‘tek’ledi!

Son 3 haftadır gol yemeyen ve yenilmeyen Bursaspor, Karabük'te de gol yemedi ama, bu kez gol atamayınca, 1 puana razı oldu. Timsah'ta 2 önemli isim Sivok ve Faty'nin yokluğunda, Hamzaoğlu, Şamil'i yine stopere çekerken, Merter'in önünde 8 numarada ise '4 gollü altın yedek' Jorquera'yı oynattı. Karabük'te 700'e yakın Bursaspor taraftarı, Timsah'a büyük destek verirken, cumartesi saat 16.00 maçında 2 bin dolayında Karabük taraftarı tribündeydi. Bursaspor oyuna kontrollü başlarken, savunmada yaptığı 2 hata sonucu, 2 net pozisyonda Karabükspor forvetlerinin beceriksizlikleri sayesinde kalesinde gol görmekten kurtuldu. İlk 45 dakikada Bursa, hücumda ise hiç organize olamadı. Konuk ekip, final paslarında etkisiz bir görüntü çizdi. Karabük, 46'da gol krallığında 6 golle lider olan Traore hamlesini yaptı. 64'te Kubilay'ın yerine Bilal'in girmesi ile taşların yeri değişti. Deniz forvete, Del Valle sağa, Batalla sol kanada geçerken, orta sahada Merter'in önünde Jorquera ve Bilal oynadı. Hamzaoğlu, 3 kreatif krampon Bilal, Jorquera ve Batalla'yı 19 dakika birlikte oynattı. Kaleci Harun ise, yine nefis kurtarışlara imza attı. Son dakikalarda Deniz ve Bilal topları ezince, Timsah galibiyeti getirecek golü bulamadı.