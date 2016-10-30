Yerini perçinledi

Bursaspor, 2010'dan bu yana evinde yenemediği Konyaspor'u net skorla geçip, zirveye gözdağı verdi. Sakat Sivok'un yokluğunda defansın göbeğinde Şamil ve İsmail Konuk'u oynatan Hamzaoğlu, ofansta; Del Valle, Batalla, John ve Deniz Yılmaz 4'lüyle Avrupalı renktaşını yenmeyi planlamıştı.

Ancak özelikle Del Valle en kritik anlarda hücumda öylesine acemice hatalar yaptı ki, herkes şaşırdı! 18 bin taraftarının büyük desteğiyle hücumda çoğalan Timsah, final paslarında ve son vuruşlarda beklenen performansı sergileyemedi.

Ancak ilk devrede iki takım da yeterince üretken olmayınca gol sesi çıkmadı.

Kaleci Harun, 63'te kurtardığı net golle maçın kırılma anında ibreyi Bursaspor'a çevirdi. 64'te Kubilay'ın girmesiyle hücumda canlanan Timsah, 5 dakika sonra golleri bulmaya başladı. Önce Del Valle'nin ara pasında ceza sahasına giren Kubilay, köşeye nefis vurarak, 6. maçında ilk lig golünü attı. 19 yaşındaki Vakıfköy patentli Ümit Milli santrfor Kanatsızkuş, 3 gün arayla kupadan sonra ligde de ağları sarstı.

Golden 3 dakika sonra be defa sağdan bindiren Serdar Kurtuluş'un ortasında Batalla kale ağızdan skoru 2-0 yaptı.

Arjantinli maestro, bu sezon 4 kafa golünün ardından 5. golünü ilk kez ayakla attı. Timsah, 19 puana ulaşıp zirvedeki 4'lünün arasındaki yerini perçinledi. Bursa özgüven de kazanmış oldu.