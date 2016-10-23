Fabrika ayarı!

Bursaspor, zorlandığı Alanya deplasmanında son 5'te bulduğu 2 golle 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Hamzaoğlu, sakat Batalla'nın bu sezon ilk kez olmadığı 11'de büyük bir sürprize imza attı. Elinde orijinal kanat oyuncuları Del Valle ve John varken, 2 santrfor Kubilay ve Sinan Bakış'ı kanatlara koyarak herkesi şaşırttı! Timsah, 45 dakika adeta kanatsız oynadı!

Bursaspor, yine topu rakibine bırakıp, ani ataklardan gol bulmayı planlamıştı.

Ancak kanatlardan defansın arkasına sarkacak özelliğe sahip kanatlar olmayınca; ayrıca 10 numara başlayan Bilal de Batalla efekti yapmayınca, Timsah, hücumda üretken olamadı.

Zira Deniz Yılmaz'ın 2 şutu ve Harun'un nefis kurtarışı dışında ilk 45'te akıllarda bir şey kalmadı.

İkinci yarıda 75'te John ve Jorquera'nın girmesiyle fabrika ayarlarına nihayet geri dönen(!) Bursaspor, son 5 dakikada Şilili 10 numaranın 2 golüyle puanını plakaya (16) çıkarıp, zirve takibini sürdürdü.

Bu gollerde Del Valle ve Deniz'in de önemli rolü vardı. Jorquera, 4 golle; bu sezon sonradan oyuna girip en çok gol atan yedek unvanını kazanırken, 4 gollü Batalla'yı da yakaladı.

Aslında bu maçın kahramanı yine Harun Tekin'di. Çünkü milli kaleci, 4'ü Love'ın şutu olmak üzere 5 nefis kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu.

