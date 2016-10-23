 Fabrika ayarı! – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Fabrika ayarı!

    , zorlandığı Alanya deplasmanında son 5'te bulduğu 2 golle 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Hamzaoğlu, sakat Batalla'nın bu sezon ilk kez olmadığı 11'de büyük bir sürprize imza attı. Elinde orijinal kanat oyuncuları Del Valle ve John varken, 2 santrfor Kubilay ve Sinan Bakış'ı kanatlara koyarak herkesi şaşırttı! Timsah, 45 dakika adeta kanatsız oynadı!
    , yine topu rakibine bırakıp, ani ataklardan gol bulmayı planlamıştı.
    Ancak kanatlardan defansın arkasına sarkacak özelliğe sahip kanatlar olmayınca; ayrıca 10 numara başlayan Bilal de Batalla efekti yapmayınca, Timsah, hücumda üretken olamadı.
    Zira Deniz Yılmaz'ın 2 şutu ve Harun'un nefis kurtarışı dışında ilk 45'te akıllarda bir şey kalmadı.
    İkinci yarıda 75'te John ve Jorquera'nın girmesiyle fabrika ayarlarına nihayet geri dönen(!) Bursaspor, son 5 dakikada Şilili 10 numaranın 2 golüyle puanını plakaya (16) çıkarıp, zirve takibini sürdürdü.
    Bu gollerde Del Valle ve Deniz'in de önemli rolü vardı. Jorquera, 4 golle; bu sezon sonradan oyuna girip en çok gol atan yedek unvanını kazanırken, 4 gollü Batalla'yı da yakaladı.
    Aslında bu maçın kahramanı yine Harun Tekin'di. Çünkü milli kaleci, 4'ü Love'ın şutu olmak üzere 5 nefis kurtarışla takımını ayakta tutan isim oldu.

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 23 Ekim 2016, Pazar
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