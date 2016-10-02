Katliamı gördüm!

Gaziantep'te bir hakemin bir takımı nasıl yaktığını herkes gördü!

Tolga Özkalfa, resmen bir futbol katliamına imza attı!

Güney'e 7 eksikle giden Bursaspor, 5 maçta 2 golle; ligin en az gol atan ekibi Gaziantepspor'dan 3 gol yerken, yine çok konuşulacak bir maça imza attı.

Bu maçta Bursaspor'un başına tüm felaketler geldi... Ertuğrul daha 24'te sakatlandı.

Erdem haksız yere kırmızı kart gördü. Üst üste 3 maçta kırmızı kartla tarihe geçti! Bursaspor haksız penaltı ve kırmızı kartla yine 10 kişi kaldı.



PENALTILARDA HARUN FARKI

Üst üste 2 maçta kaleci Harun penaltı kurtardı. Milli kaleci, müthiş bir başarıya daha imza attı.

Özkalfa, Bursaspor'un kaderiyle oynadı ve emeğini çaldı! Böylece Timsah 45 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Allah'tan reva mı hocam?

Gerçekten de Timsah'ın başına gelen bu kadar şanssızlık ve haksızlıklar pişmiş tavuğun başına gelmez!

Savunma hatasıyla 79'da 3. golü yiyen Bursaspor, bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

İlk 5 haftayı 4 galibiyetle kapatıp 2. sıraya yükselen Bursaspor, 3 hafta aradan sonra 2. yenilgisini aldı.