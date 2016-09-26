Harun’la zirveye...

Bursaspor, zorlu geçen Kasımpaşa maçını tek golle kazanıp, zirve yürüyüşünü sürdürdü ve haftayı 2. kapattı. Bu galibiyette en büyük pay hiç kuşkusuz kaleci Harun Tekin'di.

Milli eldiven, başarılı kurtarışlarını penaltı kurtarışıyla taçlandırdı.

Hamzaoğlu, Fenerbahçe ve Kayseri'yi yenen kadroyu yine bozmadı.

Bursaspor, son sıradaki Kasımpaşa'yı yenerse, 5. haftayı liderin 1 puan ardından 2. sıraya yükseleceğinin bilinciyle maça başladı. Hücumda üretken olamayan yeşil-beyazlılar, koskoca 45 dakikada 2'de 0 isabetli şutla karavana atarken, Kasımpaşa'nın 3 net atağında mutlak golleri kaleci Harun kurtardı.

Timsah'ın tek tehlikeli pozisyonunda, genç golcü Kubilay, Batalla'nın frikiğinde kafayla üst direği nişanladı.

İkinci yarının başından itibaren 20 bin taraftarının müthiş desteğiyle canlanan Bursaspor, 61'de Jorquera ve Sercan'la 2 hamle birden yaptı.



JORQUERA GİRDİ VE ATTI

Nitekim, Jorquera, girdikten 50 saniye sonra golle buluştu. Şilili orta saha, geçen hafta da girdikten 19 dakika sonra, Kayseri maçında takımını 2-1 öne geçirmişti.

Ancak eline çarpan top sonrası İsmail Konuk 2. sarıdan atıldı. İsmail üst üste 2 haftada 2 kırmızı kart gördü!

75'te Tunay Torun'un penaltısını kaleci Harun'un kurtarması 10 kişi kalan Bursaspor'a doping etkisi yaptı. 5 haftada 4 galibiyetle 12 puana ulaşan Timsah, İstanbul'un 3 iddialı ekibini geçip 2. sıraya yükseldi.