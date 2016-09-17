 Tarihi geri dönüş – Serkan Yetişmişoğlu – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarihi geri dönüş

    , uzun süre akıllardan çıkmayacak tarihi bir geri dönüşe imza attı ve 10 kişiyle 2 gol atarak 'u devirdi.
    önde basarak oynamasına karşın, son vuruşlarda etkili olamadı.
    Bursaspor, devre sonunda Kadıköy'deki golün kopyasını attı.
    Soldan John getirip nefis kesti. 1,69'luk Batalla 2 kişinin üstünden adeta havada asılı kalıp, bu sezon 3. golünü de kafayla attı. İlginçtir; Timsah, ligde 4 golünü de kafayla buldu.
    İkinci yarıda Sercan ve Jorquera hamleleriyle galibiyeti hedefleyen Bursaspor'da, İsmail Konuk, 67'de Welliton'a tekme atınca, Timsah, son 23 dakikada 10 kişi kaldı.
    Bu kırmızı hesapları bozdu. Buna rağmen, tribündeki 12. adam muhteşem desteğiyle bu kez adeta sahadaki eksik 11. adamın yerini aldı.
    Nitekim, Kayseri defansının hatasında topu kapan Batalla'nın nefis ara pasında Jorquera, Timsah'ı 1-0 geriden üstünlüğe taşıdı. Kubilay'ın çaldığı topu Sercan köşeye plaseledi, skoru 3-1 yaparak 3 puanı perçinledi.
    Maça damga vuran Batalla, ligde 3 gol ve 2 asiste ulaşırken, Timsah tarihi bir geri dönüşe imza attı.

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Serkan Yetişmişoğlu - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü