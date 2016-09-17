Tarihi geri dönüş

Bursaspor, uzun süre akıllardan çıkmayacak tarihi bir geri dönüşe imza attı ve 10 kişiyle 2 gol atarak Kayserispor'u devirdi.

Bursaspor önde basarak oynamasına karşın, son vuruşlarda etkili olamadı.

Bursaspor, devre sonunda Kadıköy'deki golün kopyasını attı.

Soldan John getirip nefis kesti. 1,69'luk Batalla 2 kişinin üstünden adeta havada asılı kalıp, bu sezon 3. golünü de kafayla attı. İlginçtir; Timsah, ligde 4 golünü de kafayla buldu.

İkinci yarıda Sercan ve Jorquera hamleleriyle galibiyeti hedefleyen Bursaspor'da, İsmail Konuk, 67'de Welliton'a tekme atınca, Timsah, son 23 dakikada 10 kişi kaldı.

Bu kırmızı hesapları bozdu. Buna rağmen, tribündeki 12. adam muhteşem desteğiyle bu kez adeta sahadaki eksik 11. adamın yerini aldı.

Nitekim, Kayseri defansının hatasında topu kapan Batalla'nın nefis ara pasında Jorquera, Timsah'ı 1-0 geriden üstünlüğe taşıdı. Kubilay'ın çaldığı topu Sercan köşeye plaseledi, skoru 3-1 yaparak 3 puanı perçinledi.

Maça damga vuran Batalla, ligde 3 gol ve 2 asiste ulaşırken, Timsah tarihi bir geri dönüşe imza attı.