Güzel ve kötü!

Bursaspor, evinde ummadığı bir hüsrana uğradı. Oysa, maç öncesi Timsah Arena, tarihi bir güne tanıklık etti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'nin adı tek tek anons edilirken, dağıtılan 40 bin bayrağı coşkuyla sallayan Bursaspor taraftarı "burada" diye haykırdı.

Bursaspor, üzerinde 241 şehidin adı yazılı özel ve anlamlı formayla Başakşehir maçına çıktı. Ali Ay yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutlarım.

Bursaspor ilk yarıda oyununu oturtamadı.

Hücumda çoğalamayan Timsah, gol bölgelerinde hiç pozisyon üretemedi.

Nitekim İstanbul ekibi, savunmadaki Bursaspor'un zincirleme hatalarını iyi değerlendirdi ve Mossoro ile 40'ta öne geçti.

İkinci yarıya Necid'in yerine Joshua John'la başlayan Bursaspor, Sercan'ı forvete, John'u da sol kanada aldı. Beraberlik için daha atak oynayan Timsah, Sercan ve Del Valle ile yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı.



KİMSE OYNAMAYINCA...

Ancak Başakşehir, Mossoro'nun çaldığı topla ani ataktan Pektemek ile farkı 2'ye çıkardı. Adana'daki galibiyetin ardından evinde rekor sayıda (30 bin) taraftarının muhteşem desteğine rağmen, 2'de 2 yapma şansını kullanamadı. Bursaspor'da golcü, stoper ve 8 numara eksikliği bir kez daha çok net ortaya çıktı.

Transfer bitmeden çaresine bakılmazsa, bir devre böyle geçmez!

Sonuçta her yönüyle güzel başlayan maç, Bursaspor açısından kötü bitti!