 Nilüfer finalde: 3-1 – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Nilüfer finalde: 3-1

    Nilüfer finalde: 3-1
    TVF tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm rövanş maçında , İdmanocağı'nı ilk maçta olduğu gibi 3-1 yenerek adını final etabına yazdırdı. Nilüfer setleri 25-15, 25-12 ve 26-24 kazandı. Erkeklerde de M. Milli Piyango, Afyon Belediye'yi 3-2 yenerek tur atladı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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