 Halkbank tek sayıyla – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    tek sayıyla

    Halkbank tek sayıyla
    Kupa Voley bayanlar 1. bölüm rövanşının diğer maçında Halkbank, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilmesine rağmen sayı averajıyla tur atladı. Ankara'daki ilk maçta siyah-beyazlıları 3-0 yenen , rövanşı aynı skorla kaybetmesine rağmen tek sayıyla final grubuna yükseldi. Halkbank iki maç sonunda 'a sayılarda 138-137'lik üstünlük kurdu.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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