Halkbank set vermedi
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm maçında Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş maçı çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul'daki Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
İDMANOCAĞI GÜÇLENDİ
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'da forma giyen smaçör Nefize Bayramoğlu'nu transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Bursa BB, Balıkesir ve Çanakkale'de forma giydi.
İDMANOCAĞI GÜÇLENDİ
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'da forma giyen smaçör Nefize Bayramoğlu'nu transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Bursa BB, Balıkesir ve Çanakkale'de forma giydi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Halkbank set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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