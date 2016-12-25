 Halkbank set vermedi – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Halkbank set vermedi

    Halkbank set vermedi
    Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, bayanlar 1. bölüm maçında Halkbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. İki takım arasındaki rövanş maçı çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul'daki Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

    İDMANOCAĞI GÜÇLENDİ
    ekiplerinden İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'da forma giyen smaçör Nefize Bayramoğlu'nu transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Bursa BB, Balıkesir ve Çanakkale'de forma giydi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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