Rakipsiz VakıfBank
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan sarısiyahlılar rekora koşuyor. Son şampiyon ligde tam 24 maçtır kaybetmiyor.
SLOETJES'TEN MÜTHİŞ KATKI
İşte Vakıfbank'ın 24 maçlık galibiyet serisinin 'En'leri şöyle: En skorer: Lonneke Sloetjes (264 sayı) En çok servis sayısı alan: Kimberly Hill (30) En çok blok yapan: Milena Rasic (68) Bir maçta en çok servis sayısı alan: Kimberly Hill (5) Bir maçta en çok blok yapan: Kübra Çalışkan (8).
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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