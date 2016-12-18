Beşiktaş, Bursa'ya set vermedi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Hakemler: Erdal Akıncı, Emre Özkur
Beşiktaş: Yasemin Güveli, Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Milos, Da Silva (Ceren Cihan, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova)
Setler: 25-20, 25-22, 25-22
Süre: 79 dakika (24, 27, 28)
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:23
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
- Aslan'ın soğukla sınavı
Toplam 1
Yorum
Gs Bu nasıl bir anlayıştır.Akşam futbol daha elverişsiz oynanacaksa neden gündüz oynamaya tff izin vermiyor.İlla futbolcular sakatlansın mı?
- Trabzonspor yuvasına kavuşuyor
Toplam 6
Yorum
t4532 Stad Trabzon şehrine hayırlı uğurlu olsun! Trabzonspor orta üstü ile İstanbul beyliğinin üç azılı büyüğünün arasında 'yegane' bir yerde. Ümit edilirki bu stadla 10ncu şampiyonluklarına ulaşırlar.
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