 Beşiktaş, Bursa'ya set vermedi – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Beşiktaş, Bursa'ya set vermedi

    Beşiktaş, Bursa'ya set vermedi

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

    Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

    Hakemler: Erdal Akıncı, Emre Özkur

    Beşiktaş: Yasemin Güveli, Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux (Bihter Dumanoğlu, Merve Gülaç)

    Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Horvath, Milos, Da Silva (Ceren Cihan, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova)

    Setler: 25-20, 25-22, 25-22

    Süre: 79 dakika (24, 27, 28)

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 17:23
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