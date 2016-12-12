Avrupa'da 5 Türk ekibi mücadele edecek

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alan VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA gruplarındaki ilk maçlarına çıkacaklar.

Azerbaycan'dan Azerrail Bakü, Polonya'dan Tauron MKS ve Fransa'dan St-Raphael Var VB ile C Grubu'nda bulunan Fenerbahçe, ilk maçını Fransız temsilcisi ile yapacak.

D Grubu'nda yer alan VakıfBank ve Eczacıbaşı Vitra ise Rusya'dan Uralochka NTMK ve Almanya'dan Dresdner SC ile karşılaşacak.

İki Türk temsilcisinin bulunduğu Kadınlar Challenge Kupası'nda bu hafta 16'lı finallerde ilk maçlar oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Romanya'dan Stiinta, Çanakkale Belediyespor ise Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile karşı karşıya gelecek.

Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:

14 Aralık Çarşamba:

17.00 Çanakkale Belediyespor-Levski Sofya (Anafartalar Spor Salonu)

18.00 Stiinta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bacau-Romanya)

19.00 VakıfBank-Uralochka NTMK (VakıfBank Spor Sarayı)

21.00 Dresdner SC-Eczacıbaşı VitrA (Dresden-Almanya)

15 Aralık Perşembe:

22.30 St-Raphael Var VB-Fenerbahçe (Frejus-Fransa)