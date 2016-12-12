Avrupa'da 5 Türk ekibi mücadele edecek
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen kupalarda bu hafta, kadınlarda 5 Türk ekibi mücadele verecek.
Azerbaycan'dan Azerrail Bakü, Polonya'dan Tauron MKS ve Fransa'dan St-Raphael Var VB ile C Grubu'nda bulunan Fenerbahçe, ilk maçını Fransız temsilcisi ile yapacak.
D Grubu'nda yer alan VakıfBank ve Eczacıbaşı Vitra ise Rusya'dan Uralochka NTMK ve Almanya'dan Dresdner SC ile karşılaşacak.
İki Türk temsilcisinin bulunduğu Kadınlar Challenge Kupası'nda bu hafta 16'lı finallerde ilk maçlar oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Romanya'dan Stiinta, Çanakkale Belediyespor ise Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile karşı karşıya gelecek.
Kupalarda haftanın maç programı TSİ şöyle:
14 Aralık Çarşamba:
17.00 Çanakkale Belediyespor-Levski Sofya (Anafartalar Spor Salonu)
18.00 Stiinta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bacau-Romanya)
19.00 VakıfBank-Uralochka NTMK (VakıfBank Spor Sarayı)
21.00 Dresdner SC-Eczacıbaşı VitrA (Dresden-Almanya)
15 Aralık Perşembe:
22.30 St-Raphael Var VB-Fenerbahçe (Frejus-Fransa)
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:05
- Yeniden ayağa kalkacağız
Toplam 2
Yorum
sabo sayın başkan şehirde ve yerel basında bu Fenerbahçe düşmanlığı varken birde ilahi adalet varken asla ayağa kalkamazsınız.saygılar
- Eren saç baş yoldurdu
Toplam 1
Yorum
gorkem adamı yedeğeçekip küstürdu gecen mac 90 da oyuna aldı.uzerinde baskı olusturdu ve sımdı daha kotu hıssediyor ereb derdiyok kendini. yani iş bilmeyen rieekeringle bu iş asla yurumez. top rakipteyken birbirinize yakın oynayım uyarıı bile yapamayan bir hoca. aklı başında taraftarlar onu derhal istifaya çağırmalı yoksa bu senemizde husran olacak...
- Boyko tapusu ile Malaga’ya!
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Bence boyko geri gelmeli ve yerine tolga gönderilmeli.
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