 Voleybolda günün programı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Voleybolda günün programı

    Voleybolda günün programı
    Efeler ve Sultanlar Ligi'nde bugün zorlu maçlar oynanacak. Program şöyle: Erkekler: 14.00: Halkbank- Beşiktaş, 14.30: Tokat Bld. Plevne-Fenerbahçe, 16.00: M.Piyango-Arkas, 17.00: İstanbul B.B.-Ziraat Bankası. Kadınlar: 13.00: Vakıfbank-Çanakkale Bld.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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