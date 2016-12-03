Mehmet Akif Üstündağ: Acelemiz yok
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Erkek milli takımlarda teknik koordinatörlük görevine Semih Oktay'ı getirdik ama henüz antrenör belirlemedik"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkek milli takımlarda teknik koordinatörlük görevine Semih Oktay'ı getirdik ama henüz antrenör belirlemedik." dedi.
Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın ve erkek A milli takımlarında antrenörlerin görev sürelerinin dolduğunu belirterek, "Son yönetim kurulu toplantısında bu konu görüşüldü ancak henüz karara bağlanmadı. Erkek milli takımlarda teknik koordinatörlük görevi için Semih Oktay'ı getirdik ama henüz antrenör belirlemedik. Antrenör konusunda acelemiz yok. Takvim müsait, ince eleyip sık dokuyoruz." diye konuştu.
Son olarak kadınlarda Ferhat Akbaş, erkeklerde ise İtalyan Emanuele Zanini, milli takımlar başantrenörlük görevini sürdürüyordu.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:54
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Besiktasin Asirda bir sampiyon oldugunu soyleyen arkadas fenerbahcenin son 35 senede 7 sampiyonlugu var bunu biliyormu
- Nevzat Aydın futbolu bıraktı
Toplam 9
Yorum
hüseyin oynatılmaz bu taraftar kufur eder söver futbol hayatı biter.
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Fenerbahce yenilirse psikolojik kume dusme adayi olur..bunu atlamayalim..gelelim kafasi iyi olan fenerbahceli yorumcuya ya sayi saymasini bilmiyo yada matematigi sifir..fbahcenin son 35 senede kac sampiyonlugu var besiktasin sampiyonluk sayisi ile karsilastirsin eminim sok gecireceksiniz daha tuttugunuz takim kac kere sampiyon oldugunu bilmiyosunuz buraya cikip yorum yapiosunuz aslinda cahilliginizle rezil oluyosunuz iyiki fenerbahcelisiniz iyiki besiktasli degilsiniz ..son 35 senede 7 kere sampiyon olabilmis fenerbahceliler farkinda degil ama besiktasta 7 kere sampiyon oldu
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