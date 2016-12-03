 Mehmet Akif Üstündağ: Acelemiz yok – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Mehmet Akif Üstündağ: Acelemiz yok

    Mehmet Akif Üstündağ: Acelemiz yok

    Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Erkek milli takımlarda teknik koordinatörlük görevine Semih Oktay'ı getirdik ama henüz antrenör belirlemedik"

    Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Erkek milli takımlarda teknik koordinatörlük görevine Semih Oktay'ı getirdik ama henüz antrenör belirlemedik." dedi.

    Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın ve erkek A milli takımlarında antrenörlerin görev sürelerinin dolduğunu belirterek, "Son yönetim kurulu toplantısında bu konu görüşüldü ancak henüz karara bağlanmadı. Erkek milli takımlarda teknik koordinatörlük görevi için Semih Oktay'ı getirdik ama henüz antrenör belirlemedik. Antrenör konusunda acelemiz yok. Takvim müsait, ince eleyip sık dokuyoruz." diye konuştu.

    Son olarak kadınlarda Ferhat Akbaş, erkeklerde ise İtalyan Emanuele Zanini, milli takımlar başantrenörlük görevini sürdürüyordu.

    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:54
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