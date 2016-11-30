VakıfBank 7’de 7 yaptı

VakıfBank, İdman Ocağı’nı 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılarda Lonneke Sloetjes 12 sayıyla galibiyette en önemli rolü oynarken, 11 sayı üreten Kimberly Hill ve 10 sayı alan Kübra Çalışkan da skora büyük katkı yaptı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 6 hafta sonunda namağlup lider konumda bulunan VakıfBank, 7. haftada evinde İdman Ocağı'nı 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar mücadeleye Naz Aydemir Akyol, Lonneke Sloetjes, Cansu Çetin, Kimberly Hill, Özge Nur Yurdagülen ve Kübra Çalışkan - Gizem Örge ilk altısıyla başladı. VakıfBank, ilk setin ilk teknik molasını 8-5, ikinci teknik molasını da 16-14 önde tamamladı. Lonneke Sloetjes ve Kimberly Hill'in 5'er sayıyla ön plana çıktığı ilk seti sarı-siyahlılar 25-23 kazandı.



İkinci sette VakıfBank'ta Özge Nur ve Kübra da skora katkı yapmaya başlayınca, sarı-siyahlılar ilk teknik molaya 8-3, ikinci teknik molaya ise 16-10'la önde girdi. Setin sonunda rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen VakıfBank 25-18'le 2-0 öne geçti.



Üçüncü sette de rakibine öne geçme şansı tanımayan VakıfBank, seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı. Sarı-siyahlılarda Lonneke Sloetjes 12 sayıyla galibiyette en önemli rolü oynarken, 11 sayı üreten Kimberly Hill ve 10 sayı alan Kübra Çalışkan da skora büyük katkı yaptı.



VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti maç sonrası yaptığı açıklamada, "Defansif olarak ortaya koyduğumuz performanstan çok mutlu değilim. İdman Ocağı'nın orta oyuncusu Sanchez ve Kicka iyi oynadı. 3 puan aldık ama oynadığımız oyundan memnun değilim. Bunu takımla da konuşacağım" ifadelerini kullandı.



Maçta 5 sayı üreten Cansu Çetin ise, "Galibiyet serimizi sürdürmemiz açısından önemli bir maçtı. İyi hazırlandık. İdman Ocağı'nın yabancı takviyesiyle daha da güçlendiğini biliyorduk. Ama maçı 3-0 kazanmayı başardık. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.