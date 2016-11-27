 File derbisi Vakıfbank’ın – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    File derbisi ’ın

    File derbisi Vakıfbank’ın
    'nde oynanan derbi maçında , 'yı 3-2 yendi. VakıfBank ligde 6. maçını da kazanırken, Eczacıbaşı VitrA 2. yenilgisini aldı. Vakıf- Bank, 113 dakika süren mücadelenin setlerini 22-25, 21-25, 10-15 önde bitirdi. Ligde bugün yine bir derbi var: 15.00 Beşiktaş- G.Saray, 15.00 F.Bahçe-Çanakkale, 15.00 İdmanocağı-Halkbank, 17.00 Nilüfer-Bursa, 17.00 Sarıyer-Seramiksan.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    File derbisi Vakıfbank’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.