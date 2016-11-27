File derbisi Vakıfbank’ın
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanan derbi maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi. VakıfBank ligde 6. maçını da kazanırken, Eczacıbaşı VitrA 2. yenilgisini aldı. Vakıf- Bank, 113 dakika süren mücadelenin setlerini 22-25, 21-25, 10-15 önde bitirdi. Ligde bugün yine bir derbi var: 15.00 Beşiktaş- G.Saray, 15.00 F.Bahçe-Çanakkale, 15.00 İdmanocağı-Halkbank, 17.00 Nilüfer-Bursa, 17.00 Sarıyer-Seramiksan.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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