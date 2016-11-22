 Yeni başkan Üstündağ – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Yeni başkan Üstündağ

    Yeni başkan Üstündağ
    4. Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Akif Üstündağ, başkanlığa seçildi. 129 oyun 128'ini alarak yeni başkan olan Üstündağ, "Bu göreve layık olmaya çalışacağım" ifadesini kullandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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