 Kartal filede kayıp – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Kartal filede kayıp

    Kartal filede kayıp
    diğer karşılaşmalarında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. 77 dakika süren mücadelenin setleri 17-25, 22-25 ve 19-25 sona erdi. Ziraat Bankası ise Tokat Belediye Plevnespor'u 3-1 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediye de Halkbank'ı 3-2 devirdi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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