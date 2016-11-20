 Fener rahat geçti: 3-1 – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Fener rahat geçti: 3-1

    Fener rahat geçti: 3-1
    'nde Fenerbahçe, deplasmanda 'yi 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takım, 112 dakika süren mücadelenin setlerini 23-25, 19-25 ve 23-25 kazandı. Lig'de bugün: 14.00 Galatasaray-Sarıyer Belediyespor (Galatasaray Daikin Park), 15.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı), 16.30 Seramiksan- Nilüfer Bld (Turgutlu Yıldırım Beyazıt), 17.00 Çanakkale Belediyespor- İdmanocağı (Anafartalar).
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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