 Efeler derbisi F.Bahçe’nin – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Efeler derbisi F.Bahçe’nin

    Efeler derbisi F.Bahçe’nin
    ve , bugün futbolda oynanacak dev derbi öncesi dün de voleybolda karşı karşıya geldi. 'nin 7. haftasında yapılan mücadeleden galip ayrılan taraf ise sarı-lacivertli takım oldu. Fenerbahçe, konuğu Galatasaray HDI Sigorta'yı set vermeden devirmeyi başardı: 3-0. Toplam 86 dakika süren karşılaşmanın setlerini 25- 22, 25-23 ve 25-22 üstün tamamlayan Kanarya, bu sonuçla bu sezonki 4. galibiyetini elde etti. G.Saray ise 4. kez parkeden yenik ayrıldı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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