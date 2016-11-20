 Eczacı gruplarda – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Eczacı gruplarda

    Eczacı gruplarda
    2017 3. Tur ilk maçında rakibini 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 2. maçta da 3-0 galip gelerek grup etabına yükseldi. Belarus ekibi Minchanka Minsk'i iki maçta da deviren turuncu-beyazlılar; VakıfBank, Dresdner SC ve Uralochka - NTMK Ekaterinburg takımları ile birlikte D Grubu'nda yer alacak.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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