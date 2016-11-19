25 yaşındaki voleybolcu öldü
Afyon'da büyük şok... Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Yüntaşlı Kervin Pinerua önceki gece aniden fenalaştı. 25 yaşındaki Venezüela'lı oyuncu sabaha karşı daha da kötüleşti ve yaşamını yitirdi. Afyon'un bu hafta maçı iptal edilirken yöneticiler, teknik heyet ve takım arkadaşları gözyaşı döktü.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:22
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