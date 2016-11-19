 25 yaşındaki voleybolcu öldü – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    25 yaşındaki voleybolcu öldü

    25 yaşındaki voleybolcu öldü
    'da büyük şok... 'nde mücadele eden Yüntaşlı önceki gece aniden fenalaştı. 25 yaşındaki Venezüela'lı oyuncu sabaha karşı daha da kötüleşti ve yaşamını yitirdi. Afyon'un bu hafta maçı iptal edilirken yöneticiler, teknik heyet ve takım arkadaşları gözyaşı döktü.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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