25 yaşındaki voleybolcu hayatını kaybetti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Afyon Belediye Yüntaş'ın, Venezuela Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncusu 25 yaşındaki Kervin Pinerua, aniden fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre Pinerua, dün gece takımın sosyal tesislerinde dinlendiği sırada aniden fenalaşınca özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahale sonrası ateşi düşürülen Pinerua, kontrol amaçlı hastanede gözetim altında tutuldu.

Sabaha karşı genel durum bozukluğu görülen ve bilinç kaybı olan Pinerua, yoğun bakım ünitesine alındı. Venezuelalı voleybolcu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, sporcunun yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemize gelen sporcuya yüksek ateşine yönelik gerekli müdahale yapıldı. İzleme amaçlı gözleme alındı. Bir saat sonra hastanın ateşi düştü, hastaya takip amaçlı serviste kalması önerildi. Hastanın 05.15'ten sonra gelişen genel durum bozukluğu görüldü. Hekim değerlendirmeleri sonrasında bilinç bulanıklığı ve anizokorisi saptanan hasta, doktor eşliğinde acil beyin tomografisi çektirilmesi amaçlı tomografi ünitesine götürüldü. Bu sırada solunumu kötüleşen hasta, hemen müdahale yapılarak yoğun bakıma alındı. Burada müdahalesine devam edildi. Solunum ve kardiyak arrest gelişen hastaya kalp masajı yapıldı. Hasta, bir saati aşkın olarak yapılan mekanik ve farmakolojik resüsitasyona yanıt alınamaması üzerine yaşamını yitirdi."

Pinerua'nın ölüm nedeninin, yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

Çoban: "Dünya sporu için önemli bir kayıp"

Pinerua'nın hayatını kaybettiğini öğrenen takım oyuncuları, teknik ve idari yönetim ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, hastaneye geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Çoban, Pinerua'nın takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldığını söyledi.

Dünya sporu için önemli bir kaybın yaşandığına işaret eden Çoban, "En hayranlıkla izlenen, takdir edilen ve beğenilen bir sporcuydu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasını istedik. Olayın duyulmasından sonra Türkiye voleybol camiasından insanlar ve federasyon yetkilileri arayıp, desteklerini ve üzüntülerini iletti. Yarın oynanacak Maliye Milli Piyango maçı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı tarafından ertelendi." şeklinde konuştu.