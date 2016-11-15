Eczacıbaşı deplasmanda 3-1 kazandı
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Belarus ekibi Minchanka'yı 3-1 yendi.
Eşleşmede, gruplara kalacak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, 19 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Salon: Minsk Spor Sarayı
Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Monika Ujhazi (Macaristan)
Minchanka: Stoliar, Kananovich, Silantsyeva, Charnavets, Kavalchuk, Seryk (Fedarynchyk,Tsupranava, Dudkina)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Pallesi, Boskovic, Kosheleva, Adams (Simge Şebnem Aköz, Nilay Özdemir, Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Demir Güler)
Setler: 22-25, 25-21, 11-25, 19-25
Süre: 98 dakika (28, 25, 21, 24)
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:01
- Luis Nani'den şok derbi yorumu
Toplam 93
Yorum
Akyuz ee?
- Oğuzhan el yakıyor
Toplam 16
Yorum
Kara kartal Terim her maça 11 çıkarıyor zaten ama milli formayla başarısız biraz. Sen hangi milli takımı izliyorsun
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 7
Yorum
ÜMİT ERDEM KARTALIMA CAN KURBAN FUTBOLUN EFENDİSİ HERŞEYİMİZ QUARESMA MIZ GOLÜNÜ ATACAK KARTALIM TURA UÇACAK İNŞALLAH...
Eczacıbaşı deplasmanda 3-1 kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.