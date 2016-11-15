 Eczacıbaşı deplasmanda 3-1 kazandı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Eczacıbaşı deplasmanda 3-1 kazandı

    Eczacıbaşı deplasmanda 3-1 kazandı

    Voleybol Takımı, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Belarus ekibi 'yı 3-1 yendi.

    Eşleşmede, gruplara kalacak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, 19 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

    Salon: Minsk Spor Sarayı

    Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Monika Ujhazi (Macaristan)

    Minchanka: Stoliar, Kananovich, Silantsyeva, Charnavets, Kavalchuk, Seryk (Fedarynchyk,Tsupranava, Dudkina)

    Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Pallesi, Boskovic, Kosheleva, Adams (Simge Şebnem Aköz, Nilay Özdemir, Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Demir Güler)

    Setler: 22-25, 25-21, 11-25, 19-25

    Süre: 98 dakika (28, 25, 21, 24)

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacıbaşı deplasmanda 3-1 kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.