 'En fit lider Cumhurbaşkanımız' – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    'En fit lider Cumhurbaşkanımız'

    'En fit lider Cumhurbaşkanımız'

    açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç “Dünya liderleri arasında en fit olan Sayın Cumhurbaşkanımızdır” dedi

    Türk sporu bir muhteşem esere daha kavuştu... Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Vakıfbank'ın yeni spor salonu 'nın açılışı, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mehmet Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcu geçmişi olması Türkiye için çok büyük şans. Böylece birçok eser kazanıyoruz. Dünya liderleri arasında en fit olan Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

    TERÖRE GEÇİT YOK
    BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise şunları söyledi "Güçlü Türkiye'yi PKK, FETÖ ve DEAŞ'tan temizleyeceğiz. Düşman bir değil, binlerce, yüzbinlerce. Türkiye'nin etrafını saran harici ve dahili düşmanların oyunlarına gelmek yok. Algı operasyonlarına boyun eğmek yok. Ayaklarımıza pranga vurmaya çalışıyorlar. Birlik içinde olup, bunlarla mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz"
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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