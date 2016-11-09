Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA:1- 3
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayata
Fenerbahçe: Tomkom, Zilio, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Yeon Koung, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Ergül Avcı, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Merve Dalbeler, Meliha İsmailoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Pallesi, Neslihan Demir Güler, Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz)
Setler: 22-25, 25-18, 23-25, 22-25
Süre: 113 dakika (29, 26, 30, 28)
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
- Q7 kendini aştı
Toplam 4
Yorum
Ertan % 60 bence çok. Takımı her an noksan bırakabilir ve arkadaşlarının morellerini demorize edebilir. AKILLANMASI LAZIM. PROFESYONELLİK ŞART.
- Töre’den dönmek yok
Toplam 5
Yorum
ömer töre beşiktaşa geri dönmeli
- Kadıköy'de sürpriz yapacağız
Toplam 11
Yorum
gs yani başkan diyor ki 6 değil 10 tane yiyerek sürpriz yapacagız diyor.
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