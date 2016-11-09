 Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA:1- 3 – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA:1- 3

    Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA:1- 3

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Bülent Bozkurt, Ebru Ayata

    Fenerbahçe: Tomkom, Zilio, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Yeon Koung, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Ergül Avcı, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Merve Dalbeler, Meliha İsmailoğlu)

    Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Pallesi, Neslihan Demir Güler, Şebnem Simge Aköz, Gözde Yılmaz)

    Setler: 22-25, 25-18, 23-25, 22-25

    Süre: 113 dakika (29, 26, 30, 28)

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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