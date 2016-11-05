 Ziraat Bankası, Cimbom'u deplasmanda geçti – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    , Cimbom'u deplasmanda geçti

    Ziraat Bankası, Cimbom'u deplasmanda geçti

    'nin 4. haftasında , deplasmanda 'yı 3-1 yendi.

    Salon: Daikin Park

    Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener

    Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Berkay Özdemir, Halil Yücel, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Lugumdzija)

    Ziraat Bankası: Burak Güngör, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Savani, Emre Savaş, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Rauwerding, Enaboifo)

    Setler: 20-25, 25-21, 21-25, 16-25

    Süre: 110 dakika (29, 28, 28, 25)

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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