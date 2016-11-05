Ziraat Bankası, Cimbom'u deplasmanda geçti
Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Salon: Daikin Park
Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener
Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Berkay Özdemir, Halil Yücel, Melih Sıratca, Doğukan Ulu, Lugumdzija)
Ziraat Bankası: Burak Güngör, Cüneyt Dağcı, Van Dijk, Savani, Emre Savaş, Ulaş Kıyak (Serkan Kılıç, Vefa Yılmaz, Rauwerding, Enaboifo)
Setler: 20-25, 25-21, 21-25, 16-25
Süre: 110 dakika (29, 28, 28, 25)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:14
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 27
Yorum
Hüseyin ayyıldız Semih,sabri ve carole nin oyuna katkıları sıfır. Selçuk tolga sürekli yana ve geriye oynamakta.schinerder her topu kaptırmakta.ordan burdan eskiye özlem saçma vuruşlarda Eren yatmaya başkadı.podolski tank gibi. Yanlış anlsşılmasın tank gibi ağır.bir bruma bazen yasin kaleye gidebilen yegane oyuncular.yedek kulubesine bakıyorsun afam yok. Karabük antalya adana ve gençler maçı şans ile alındı Takım o kadar yavaş oynuyorki çayımı yenileyip geliyorum top hala bizim sahada yana geriye oynanmakta. Sabri orta yapar dışarı gidet. Carole adam geçemez yaptığı her ırta rakibe çarpar daha doğrusu adam geçemefiği için topu adamın içinden geçirmeye çalışır. Bu takımdan cacık bile olmaz.görün bakın dahada kötüye gidecek
- Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”
Toplam 1
Yorum
.......... SEN KESİN FB İÇİN ÇALIŞMIŞINDIR. SENİN ÖNCELİĞİN FB HAMZA. GÖRECEĞİZ BURSA-- FB MAÇINDA.. O ZAMANDA LİG ÇOK RENKLİ OLACAK SEN HİÇ MERAK ETME.
- Arda Turan Milli Takıma geri döndü
Toplam 11
Yorum
Aslan SELCUK ANGI PERFORMANSINA GÖRE SECILDI?
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