Maliye Piyango, Şanlıurfa'yı 3-1'le geçti
Voleybol Efeler Ligi'nin 5. haftasında Maliye Milli Piyango deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: GAP Arena
Hakemler: Bülent Bozkurt, Akif Kabak
Şanlıurfa Memleketspor: Aslan Ekşi, Taha Sabah, Onur Kurt, Filip, Faik Yaz, Mehmet Almaz (Mert Tetik, Engin Özbek, Metin Durmuş, Igor, Murat Karakaya, Bünyamin Aslan, Kaan Susam)
Maliye Milli Piyango: Siltala, Sercan Yüksel Bıdak, Uğur Güneş, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev, İzzet Ünver (Venno, Murat Tokgöz, Stankovic, Sefer Metin Yeşilgöz, Deniz İvgen, Samet Gümüş, ZaferTendar, Ufuk Minici)
Setler: 17-25, 25-19, 25-16, 19-25
Süre: 97 dakika (25, 26, 22, 24
Salon: GAP Arena
Hakemler: Bülent Bozkurt, Akif Kabak
Şanlıurfa Memleketspor: Aslan Ekşi, Taha Sabah, Onur Kurt, Filip, Faik Yaz, Mehmet Almaz (Mert Tetik, Engin Özbek, Metin Durmuş, Igor, Murat Karakaya, Bünyamin Aslan, Kaan Susam)
Maliye Milli Piyango: Siltala, Sercan Yüksel Bıdak, Uğur Güneş, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev, İzzet Ünver (Venno, Murat Tokgöz, Stankovic, Sefer Metin Yeşilgöz, Deniz İvgen, Samet Gümüş, ZaferTendar, Ufuk Minici)
Setler: 17-25, 25-19, 25-16, 19-25
Süre: 97 dakika (25, 26, 22, 24
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:17
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