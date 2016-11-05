 Eczacıbaşı 3-0'la turladı – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Eczacıbaşı 3-0'la turladı

    Eczacıbaşı 3-0'la turladı

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında , Bulgaristan'ın takımını 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

    Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı Vitra, rahat bir şekilde adını üst tura yazdırdı.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Roy Bensımon (İsrail)

    Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams (Gülden Kuzubaşıoğl, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Hande Baladin, Ceylan Arısan)

    Maritza: Dancheva, Cesljar, Teneva, Grigorova, Tsvetanova, Chausheva (Todorova, Kovacheva, Bizdeva, Dimitrova)

    Setler: 25-16, 25-15, 25-19

    Süre: 68 dakika (23, 22, 23)

    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:12
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