Eczacıbaşı 3-0'la turladı
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-0 yenerek üst tura yükseldi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı Vitra, rahat bir şekilde adını üst tura yazdırdı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Roy Bensımon (İsrail)
Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams (Gülden Kuzubaşıoğl, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Hande Baladin, Ceylan Arısan)
Maritza: Dancheva, Cesljar, Teneva, Grigorova, Tsvetanova, Chausheva (Todorova, Kovacheva, Bizdeva, Dimitrova)
Setler: 25-16, 25-15, 25-19
Süre: 68 dakika (23, 22, 23)
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:12
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
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