 VakıfBank, Cimbom'a şans tanımadı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    VakıfBank, Cimbom'a şans tanımadı

    VakıfBank, Cimbom'a şans tanımadı

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ebru Ayata

    VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)

    Galatasaray: Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal, Sinead (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Ada Germen, Seda Aslanyürek)

    Setler: 25-17, 25-21, 25-23

    Süre: 82 dakika (25, 28, 29)

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:46
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