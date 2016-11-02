VakıfBank, Cimbom'a şans tanımadı
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ebru Ayata
VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)
Galatasaray: Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal, Sinead (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Ada Germen, Seda Aslanyürek)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Süre: 82 dakika (25, 28, 29)
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:46
- "Yüz yüze görüştük ama..."
Toplam 5
Yorum
GS adam zaten hem fenerden hem de beşiktaştan kupa almadı mı
- Az ama öz transfer
Toplam 5
Yorum
Hayrettin Yönetim ve ersun yanal her kötü sonuçtan sonra yeni bir takım olduğumuzu zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyor.Bu konuda herkes hemfikir sanırım ama 9 hafta geride kaldı baktığınızda sahada sıradan ptt 1 lig takımı gibi ne yaptığını bilmeyen bam güm oynayan futbolcuları teknik olarak yetersiz bi takım görüntüsü var.Birilerinin ERSUN hocaya ligde yeniden yapılanan ve arslanlar gibi çıkıp topunu oynayan daha başka takımlarında olduğunu hatırlatması lazım.Hiçbir taktiği ve sistemi olmayan bu takımın zamana deyil daha başka şeylere ihtiyacı var gibi gözüküyor ptt de deyil süper ligde oynadığımızı hatırlatırım.
- ‘İntikam maçı’
Toplam 5
Yorum
duygu Fb bizim avrupada gerçekten ciddiye alınan tek takımımız lütfen bunları göz önüne alarak destekleyin. Bu zorlu ülke şartlarında birlik olma zamanı??
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