Eczacı’dan set yok: 3-0
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza ekibini 3-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 5 Kasım Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
Eczacı’dan set yok: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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