 Eczacı’dan set yok: 3-0 – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Eczacı’dan set yok: 3-0

    Eczacı’dan set yok: 3-0
    Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza ekibini 3-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 5 Kasım Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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