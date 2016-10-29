Efsane Türkiye’de

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, transferde bombayı patlattı. Ziraat, dünyaca ünlü ABD'li sporcu David Lee anlaştı. 1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki 2.03'lük voleybolcu, "Umarım yeni takımıma büyük katkı sağlarım. Türkiye güzel bir ülke ve Ziraat Bankası, bu ülkenin en önemli takımlarından biri" dedi.



VOLEYBOLDA 5 MAÇ

Voleybol Erkekler Ligi'nde (Efeler Ligi) bugün 5 maç oynanacak. Günün programı şöyle: 14.00: Afyon Bld.-Tokat Plevne, Halkbank- MSK Urfa, 16.00: Ziraat Bankası- F.Bahçe, Arkas-Beşiktaş, 17.00: İstanbul B.B.-G.Saray HDI Sigorta.