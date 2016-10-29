Efsane Türkiye’de
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, transferde bombayı patlattı. Ziraat, dünyaca ünlü ABD'li sporcu David Lee anlaştı. 1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki 2.03'lük voleybolcu, "Umarım yeni takımıma büyük katkı sağlarım. Türkiye güzel bir ülke ve Ziraat Bankası, bu ülkenin en önemli takımlarından biri" dedi.
VOLEYBOLDA 5 MAÇ
Voleybol Erkekler Ligi'nde (Efeler Ligi) bugün 5 maç oynanacak. Günün programı şöyle: 14.00: Afyon Bld.-Tokat Plevne, Halkbank- MSK Urfa, 16.00: Ziraat Bankası- F.Bahçe, Arkas-Beşiktaş, 17.00: İstanbul B.B.-G.Saray HDI Sigorta.
VOLEYBOLDA 5 MAÇ
Voleybol Erkekler Ligi'nde (Efeler Ligi) bugün 5 maç oynanacak. Günün programı şöyle: 14.00: Afyon Bld.-Tokat Plevne, Halkbank- MSK Urfa, 16.00: Ziraat Bankası- F.Bahçe, Arkas-Beşiktaş, 17.00: İstanbul B.B.-G.Saray HDI Sigorta.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
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