 Efsane Türkiye’de – Fotomaç – 29 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Efsane Türkiye’de

    Efsane Türkiye’de
    Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, transferde bombayı patlattı. Ziraat, dünyaca ünlü ABD'li sporcu David Lee anlaştı. 1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki 2.03'lük voleybolcu, "Umarım yeni takımıma büyük katkı sağlarım. Türkiye güzel bir ülke ve Ziraat Bankası, bu ülkenin en önemli takımlarından biri" dedi.

    VOLEYBOLDA 5 MAÇ
    Voleybol Erkekler Ligi'nde (Efeler Ligi) bugün 5 maç oynanacak. Günün programı şöyle: 14.00: Afyon Bld.-Tokat Plevne, Halkbank- MSK Urfa, 16.00: Ziraat Bankası- F.Bahçe, Arkas-Beşiktaş, 17.00: İstanbul B.B.-G.Saray HDI Sigorta.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsane Türkiye’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.