 Efeler’e zorlu rakipler – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Efeler’e zorlu rakipler

    Efeler’e zorlu rakipler
    Erkek Voleybol Milli Takımımız'ın 2018 Dünya Şampiyonası Elemeleri 2. turdaki rakipleri belli oldu. A Grubu'ndaki ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa, Almanya, Azerbaycan, İzlanda ve Ukrayna ile karşılaşacak. Grubu ilk sırada bitiren takım finallere direkt katılma hakkı kazanacak. İkinci ise 3. turda mücadele edecek.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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