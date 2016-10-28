Efeler’e zorlu rakipler

Erkek Voleybol Milli Takımımız'ın 2018 Dünya Şampiyonası Elemeleri 2. turdaki rakipleri belli oldu. A Grubu'ndaki ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa, Almanya, Azerbaycan, İzlanda ve Ukrayna ile karşılaşacak. Grubu ilk sırada bitiren takım finallere direkt katılma hakkı kazanacak. İkinci ise 3. turda mücadele edecek.