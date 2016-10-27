 İşte Türkiye'nin grubu ve rakipleri – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    İşte 'nin grubu ve rakipleri

    İşte Türkiye'nin grubu ve rakipleri

    Voleybolda, 2018 Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 2. tur kuraları çekildi.

    Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-30 Eylül 2018'de Bulgaristan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyona öncesi, elemelerde 2. tur grupları belli oldu.

    Türkiye, 23-28 Mayıs 2017'de oynanacak 2. turda, Fransa, Almanya, Azerbaycan, İzlanda ve Ukrayna ile A Grubu'nda yer aldı.

    Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak A Grubu maçları, tek maç üzerinden lig usulü oynanacak ve grubu ilk sırada bitiren ekip, finallere direkt katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi ise 3. turda mücadele edecek. Gruplarını 2. sırada bitiren takımlar, 3. turda, tek maç üzerinden lig usulü karşılaşacak. Üçüncü turun bir ve ikincisi, finaller için son iki bileti hak etmiş olacak.

    Kura çekimi sonunda elemelerde 2. turda gruplar şu şekilde oluştu:

    A Grubu: Fransa (ev sahibi), Almanya, Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, İzlanda

    B Grubu: Hollanda (ev sahibi), Slovakya, Yunanistan, Avusturya, Lüksemburg, Moldova

    C Grubu: Slovenya (ev sahibi), Belçika, Portekiz, Letonya, İsrail, Gürcistan

    D Grubu: Estonya (ev sahibi), Rusya, Karadağ, Romanya, Macaristan, Kosova

    E Grubu: Hırvatistan (ev sahibi), Sırbistan, Belarus, Danimarka, İsviçre, Norveç

    F Grubu: Çek Cumhuriyeti (ev sahibi), Finlandiya, İspanya, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey İrlanda

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:25
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