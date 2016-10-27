İşte Türkiye'nin grubu ve rakipleri
Voleybolda, 2018 Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 2. tur kuraları çekildi.
Türkiye, 23-28 Mayıs 2017'de oynanacak 2. turda, Fransa, Almanya, Azerbaycan, İzlanda ve Ukrayna ile A Grubu'nda yer aldı.
Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak A Grubu maçları, tek maç üzerinden lig usulü oynanacak ve grubu ilk sırada bitiren ekip, finallere direkt katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi ise 3. turda mücadele edecek. Gruplarını 2. sırada bitiren takımlar, 3. turda, tek maç üzerinden lig usulü karşılaşacak. Üçüncü turun bir ve ikincisi, finaller için son iki bileti hak etmiş olacak.
Kura çekimi sonunda elemelerde 2. turda gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Fransa (ev sahibi), Almanya, Türkiye, Ukrayna, Azerbaycan, İzlanda
B Grubu: Hollanda (ev sahibi), Slovakya, Yunanistan, Avusturya, Lüksemburg, Moldova
C Grubu: Slovenya (ev sahibi), Belçika, Portekiz, Letonya, İsrail, Gürcistan
D Grubu: Estonya (ev sahibi), Rusya, Karadağ, Romanya, Macaristan, Kosova
E Grubu: Hırvatistan (ev sahibi), Sırbistan, Belarus, Danimarka, İsviçre, Norveç
F Grubu: Çek Cumhuriyeti (ev sahibi), Finlandiya, İspanya, İsveç, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey İrlanda
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:25
- Sneijder: Ne Katar'ı!
Toplam 4
Yorum
......... HINCAL HOCAM SEN GS YÖNETİMİNİN İÇİNDE OLMALIYDIN. ÇOK DOĞRULARI YAZIYORSUN. GURUR DUYUP YAZILARINI KEYİFLE OKUYORUM. TEBRİKLER ÇOK DOĞRULARI YAZDIĞIN İÇİN. HINCAL HOCAM GS DAN VAZ GEÇME. YANLIŞLARINI VEDE DOĞRULARINI YAZMAYA DEVAM ET. TA ONLAR YANLIŞ YAPMAYANA KADAR.
- Hoş geldin Fırtına
Toplam 2
Yorum
Yaşar memleket Çorum ama Trabzonspor luyuz
- Sneijder: Ne Katar'ı!
Toplam 4
Yorum
.......... GS DAKİ MİSYONUNU TAMAMLAMADAN BİR YERE GİDEMEZSİN KAPTAN SNEIJDER. BU GS YI ŞAMPİYON YAP NEREYE İSTERSEN ORAYA GİT VEYA KAL. TS KARŞISINDA BİZİ ÇOK ÜZDÜN BİLESİN KAPTAN. BU DURUM SNEIJDER E HİÇ YAKIŞMADI. SNEIJDER GİBİ BİR İDOLE HİÇ YAKIŞMADI .İDOL FUTBOLCU HERKESTEN ÇOK ÇALIŞMALI VE HER ZAMAN EN İYİ OLMALI.
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