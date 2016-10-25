Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a geldi
Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan Voleybol Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a geldi.
Turuncu-beyazlılar, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmıştı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:25
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 13
Yorum
gkhgny1907 türkiye ekonomisinin @ ına yön veren ali koç başkan olursa 10 yıl içinde enaz 6 şampiyonluk ve enaz 2 avrupa finali oynarız.abartmadan yazdm
- Asla yalnız değilsin
Toplam 6
Yorum
Ozgur Geçmiş olsun fişek tez zamanda iyileşir çok ozletmezsin kendini umarım
- 56 dakikada 5 puan kaybı
Toplam 13
Yorum
ZİYA De Jong'un acilen çok fit olması ve Selçuk ile birlikte ilk 11 oynaması lazım. Türkiye kupası maçları form tutmaları için iyi olacak
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