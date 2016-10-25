 Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a geldi – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a geldi

    Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a geldi

    Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan Voleybol Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a geldi.

    Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Rahmi Faruk Eczacıbaşı, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, Atatürk Havalimanı'nda kupayla fotoğraf çektirdi.

    Turuncu-beyazlılar, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek, üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
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